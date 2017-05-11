Алехина из Pussy Riot о Путине, Трампе и Brexit: "Бояться не имеет смысла"

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Inopressa.ru
четверг, 11 мая 2017 г. 12:25
Активистка из российской панк-группы Pussy Riot Мария Алехина дала телефонное интервью Клариссе Себаг-Монтефиоре из британской газеты The Guardian.
© Reuters/Scanpix

Как сообщает журналистка, Алехина собирается в Австралию, чтобы принять участие в фестивале Dark Mofo, который пройдет в июне в Хобарте, столице штата Тасмания. Также в сентябре должна выйти дебютная книга активистки под названием Riot Days: "это рассказ о ее аресте и издевательствах над ней, совершенных российским государством", отмечает автор.

"Это история Pussy Riot, моя история, история России, — заявила Алехина в интервью о книге, готовящейся к печати. — Это история выбора. Я написала ее, потому что думаю, что, по моему мнению, героев не существует, и у каждого человека есть что рассказать, и я хотела показать, что каждый может быть Pussy Riot".

Автор статьи в The Guardian пишет, что 28-летняя Алехина — сторонник того, чтобы "проявлять активность и быть услышанным, даже ценой личной свободы".

"Как они удерживают власть в тюрьме? — задается вопросом Алехина в интервью. — Люди работают по 20 часов в день, еда отвратительная, там тысяча заключенных. Как они останавливают протесты? Очень просто. Они говорят, что если вы покуситесь на их режим, вас поместят в одиночное заключение. Они называют это тюрьмой в тюрьме. Но вот чего они не понимают, так это то, что неважно — что вокруг вас. Ваша свобода — внутри вас".

"Однако не только в России активисты должны доносить свою позицию", — пишет журналистка. Трамп и "Брекзит", настаивает Алехина, — это "сигналы тревоги. Главное в моей борьбе — это преодолеть равнодушие людей".

"Недавние движения во всем мире кажутся Алехиной опасными", — говорится далее. "От демократии, где есть выборы и возможность выбирать, их отделяет очень маленькая дистанция — вот, к примеру, Россия, где вы очень быстро теряете эту возможность. Достаточно лишь нескольких лет, чтобы все отобрать — разрушать всегда быстрее, чем строить", — отмечает российская активистка.

"Трамп не просто политический лидер, а симптом, — добавляет Алехина. — Я уверена, что у Трампа и Путина много общего, но важнее помнить, что общего у нас — в сообществе тех, кто с ними не согласен".

Опасается ли Алехина за себя и свою семью в стране, где тюремное заключение и убийство журналистов, выступающих против Кремля, членов политической оппозиции и несогласных стало обычным делом? — спрашивает у нее журналистка. "Нет, я не боюсь, — настаивает активистка. — На самом деле, я считаю, что бояться бесполезно (…). Я думаю, что, когда вы делаете вещи, когда вы решаетесь на действие, все страхи уходят, потому что действие сильнее страха".

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