Актрисе Елене Яковлевой запретили въезд на Украину на три года

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Телеканал "Дождь"
среда, 24 мая 2017 г. 18:49
Российской актрисе Елене Яковлевой отказали во въезде на Украину. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления государственной пограничной службы.
"Интердевочка"
© RIA/Scanpix

«Во время проведения погранично-таможенного контроля поезда "Москва-Харьков" выяснилось, что среди пассажиров находится гражданка Яковлева, которая внесена в базу данных "стоп-лист", т.е. посещала автономную республику Крым через недействующие пункты пропуска», — сказали агентству в пресс-службе.

В управлении рассказали, что Яковлеву пригласили для беседы в служебное помещение погранслужбы. Там ей отказали во въезде на Украину и сообщили, что запрет будет действовать три года.

Собеседник «Интерфакса» добавил, что Яковлева ехала на гастроли. В Харьковском национальном театре оперы и балета 24 мая должен был состояться спектакль «Территория любви» с ее участием.

В разговоре с РБК Яковлева пояснила, что была в Крыму в 2015-2016 году. Она отметила, что не знала, когда на Украине вышел закон, запрещающий посещать Крым без специального разрешения.

«Я сейчас нахожусь в зоне пограничного контроля. Меня не впускают в страну, жду отправки обратно в Москву. Я ехала к своим родителям, брату и другим родственникам, которые живут в Харькове», — рассказала она.

Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил УНИАН, что вместе с Яковлевой на Украину не пустили еще двух человек. Изданию KHARKIV Today рассказали в Харьковском погранотряде, что на территорию страны не пустили всю труппу спектакля «Территория любви».

Телеканал "Дождь"
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