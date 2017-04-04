Активисты: в результате авиаудара в Сирии погибли 18 человек

Активисты подозревают, что сирийская армия или российская авиация использовали химическое оружие во время атаки на контролируемую повстанцами провинцию.

Сообщается, что после авиаудара у многих людей началось удушье.

Оппозиционная сеть местных координационных комитетов опубликовала фотографии людей, которые по данным организации, умерли от удушья.

Сирия согласилась уничтожить химическое оружие в 2013 году в рамках соглашения, достигнутого при участии России и США.

Сирийское правительство ранее отрицало использование химоружия, однако ООН и Организация по запрещению химического оружия провели расследование и пришли к выводу, что сирийские правительственные силы совершили три нападения с применением химоружия в 2014-2015 годах.