Активисты угрожают сорвать инаугурацию Трампа

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bbcrussian.com
пятница, 13 января 2017 г. 15:55
Тысячи демонстрантов намерены устроить 20 января в Вашингтоне акцию протеста, чтобы сорвать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.
© AP/Scanpix

Протестующие (в их число входят группы DisruptJ20 и Black Lives Matter) попытаются заблокировать все 12 пунктов пропуска к месту проведения церемонии у Капитолия, где Трамп должен принести присягу, и вдоль Пенсильвания-авеню.

Кроме того, они хотят — также с помощью демонстраций и перекрывания дорог — помешать проведению традиционного инаугурационного бала.

"Мы хотим увидеть восстание, закипающее в этом городе и по всей стране", — сказал агентству Рейтер организатор акции Дэвид Терстон.

Устроители обещают и другие "сюрпризы", но при этом опасаются столкновений со сторонниками Трампа.

В общей сложности разрешения на проведение различных акций в Вашингтоне в день приведения нового президента США к присяге получили 27 инициативных групп.

Это в четыре раза больше, чем в среднем выдавалось в дни инаугураций в предыдущие годы.

Ожидается, что на этот раз инаугурацию Трампа посетят 800 000 зрителей. Обеспечивать их безопасность призваны более 15 000 силовиков.

Исполняющий обязанности шефа полиции округа Колумбия Питер Ньюшем ранее уже дал понять, что стражи порядка будут готовы противостоять попыткам срыва церемонии.

Ни Трамп, ни его команда пока никак не комментировали планы протестующих.

Результаты президентских выборов в США, на которых победил Трамп, уже сопровождались протестами.

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