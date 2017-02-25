Активисты нашли в лондонском особняке архив "Горбачев-фонда"

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Deutsche Welle
суббота, 25 февраля 2017 г. 15:06
По данным The Guardian, группа анархистов нашла в особняке в Лондоне архив "Горбачев-фонда". В фонде опровергли наличие когда бы то ни было офиса в Лондоне.
© AFP/Scanpix

Группа активистов под названием "Автономная нация анархистов-либертарианцев" (Anal), незаконно вселяющаяся в объекты недвижимости, чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных, обнаружила архив с документами "Горбачев-фонда" в самовольно оккупированном ей особняке напротив Букингемского дворца в Лондоне. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщила на своем сайте британская газета The Guardian.

Как поясняет издание, в здании по адресу Букингем-гейт, 19, принадлежащем банкиру из Бахрейна, ранее располагались офисы Международной ассоциации по связям с общественностью, клиентом которой был в том числе и экс-президент СССР Михаил Горбачев.


Активисты намерены связаться с Горбачевым

В числе найденных бумаг есть документы частного и конфиденциального характера, а также одно из писем за подписью непосредственно самого Михаила Горбачева. Корреспонденция представляет собой переписку с представителями различных международных корпораций и содержит предложения поддержать деятельность фонда. В число компаний-адресатов вошли нидерландско-британская нефтегазовая Royal Dutch Shell, национальный авиаперевозчик Великобритании British Airways, финансовый конгломерат HSBC, британская телекоммуникационная BT Group и гостиничная сеть Virgin Hotels. Все они ответили отказом на соответствующий запрос, уточняет The Guardian. Активисты отмечают, что хотели бы связаться с самим Горбачевым, чтобы прояснить дальнейшую судьбу архива.

В пятницу, 24 февраля, суд предписал членам группы покинуть здание, мотивируя это тем, что их деятельность ставит под угрозу безопасность королевы Елизаветы II.

В "Горбачев-фонде" опровергли наличие офиса в Лондоне

В "Горбачев-фонде" в тот же день заявили, что фонд не имел офиса в британской столице и не сотрудничал с организацией, в здании которой сквоттеры якобы нашли архив фонда.

"У Горбачев-фонда никогда не было офиса в Лондоне и ни с какими подобными организациями мы не сотрудничали, по крайней мере мне это неизвестно, хотя я работаю с самого начала в фонде", - цитирует слова представителя фонда Владимира Полякова агентство "РИА Новости".

Чем занимается "Горбачев-фонд"

Международный Фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-фонд) был основан Михаилом Горбачевым в декабре 1991 года. Это международная неправительственная организация, занимающаяся исследованиями актуальных социальных, экономических и политических проблем. Фонд стремится содействовать утверждению демократических ценностей, нравственных, гуманистических начал в жизни общества.

Deutsche Welle
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