Активисты: число жертв возможной химатаки в Сирии выросло до 72

Число жертв предполагаемой химической атаки в сирийской провинции Идлиб выросло до 72, среди погибших - 20 детей и 17 женщин, сообщает базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Правозащитники предупредили, что число жертв, вероятно, возрастет, так как некоторые люди до сих пор числятся пропавшими.

Во вторник утром город Хан-Шейхун подвергся бомбардировке. Сирийские активисты сообщили, что авианалет на город на северо-западе Сирии совершили самолеты сирийской армии или российской авиации. Сразу после авиаудара люди на земле стали задыхаться.

По рассказам очевидцев, люди умирали от удушья, многие лежали на земле без движения, у других наблюдалась рвота и шла пена изо рта.

Активисты от оппозиции утверждают, что впоследствии самолеты выпустили ракеты по местным больницам, где оказывалась помощь пострадавшим.

Сирийские военные заявили, что не причастны к возможной химической атаке, а версии российских военных, сирийская авиация нанесла удар по крупному складу боеприпасов террористов, где хранилось химическое оружие.

В среду США, Британия и Франция внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции с осуждением применения химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

Три постоянных члена Совбеза ООН возложили на режим Башара Асада ответственность за газовую атаку.

В проекте резолюции говорится, что правительство Сирии должно обеспечить проведение международного расследования, предоставить инспекторам планы боевых вылетов и бортовые журналы за вторник, назвать имена командиров вертолетных эскадрилий, а также обеспечить доступ на авиабазы, с которых могла действовать авиация с химоружием.

Ранее Россия, которая выступает на стороне Башара Асада, а также Китай, неоднократно накладывали вето на резолюции Совбеза ООН, осуждающие действия сирийского режима.