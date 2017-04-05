Активисты: число жертв возможной химатаки в Сирии выросло до 72

Правозащитники предупредили, что число жертв, вероятно, возрастет, так как некоторые люди до сих пор числятся пропавшими.
Во вторник утром город Хан-Шейхун подвергся бомбардировке. Сирийские активисты сообщили, что авианалет на город на северо-западе Сирии совершили самолеты сирийской армии или российской авиации. Сразу после авиаудара люди на земле стали задыхаться.
По рассказам очевидцев, люди умирали от удушья, многие лежали на земле без движения, у других наблюдалась рвота и шла пена изо рта.
Активисты от оппозиции утверждают, что впоследствии самолеты выпустили ракеты по местным больницам, где оказывалась помощь пострадавшим.
Сирийские военные заявили, что не причастны к возможной химической атаке, а версии российских военных, сирийская авиация нанесла удар по крупному складу боеприпасов террористов, где хранилось химическое оружие.
В среду США, Британия и Франция внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции с осуждением применения химического оружия в сирийской провинции Идлиб.
Три постоянных члена Совбеза ООН возложили на режим Башара Асада ответственность за газовую атаку.
В проекте резолюции говорится, что правительство Сирии должно обеспечить проведение международного расследования, предоставить инспекторам планы боевых вылетов и бортовые журналы за вторник, назвать имена командиров вертолетных эскадрилий, а также обеспечить доступ на авиабазы, с которых могла действовать авиация с химоружием.
Ранее Россия, которая выступает на стороне Башара Асада, а также Китай, неоднократно накладывали вето на резолюции Совбеза ООН, осуждающие действия сирийского режима.