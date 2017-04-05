Активисты: число жертв возможной химатаки в Сирии выросло до 72

 (3)
bbcrussian.com
среда, 5 апреля 2017 г. 09:26
Число жертв предполагаемой химической атаки в сирийской провинции Идлиб выросло до 72, среди погибших - 20 детей и 17 женщин, сообщает базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
Cheminė ataka Sirijoje
© AFP / Scanpix

Правозащитники предупредили, что число жертв, вероятно, возрастет, так как некоторые люди до сих пор числятся пропавшими.

Во вторник утром город Хан-Шейхун подвергся бомбардировке. Сирийские активисты сообщили, что авианалет на город на северо-западе Сирии совершили самолеты сирийской армии или российской авиации. Сразу после авиаудара люди на земле стали задыхаться.

По рассказам очевидцев, люди умирали от удушья, многие лежали на земле без движения, у других наблюдалась рвота и шла пена изо рта.

Активисты от оппозиции утверждают, что впоследствии самолеты выпустили ракеты по местным больницам, где оказывалась помощь пострадавшим.

Сирийские военные заявили, что не причастны к возможной химической атаке, а версии российских военных, сирийская авиация нанесла удар по крупному складу боеприпасов террористов, где хранилось химическое оружие.

В среду США, Британия и Франция внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции с осуждением применения химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

Три постоянных члена Совбеза ООН возложили на режим Башара Асада ответственность за газовую атаку.

В проекте резолюции говорится, что правительство Сирии должно обеспечить проведение международного расследования, предоставить инспекторам планы боевых вылетов и бортовые журналы за вторник, назвать имена командиров вертолетных эскадрилий, а также обеспечить доступ на авиабазы, с которых могла действовать авиация с химоружием.

Ранее Россия, которая выступает на стороне Башара Асада, а также Китай, неоднократно накладывали вето на резолюции Совбеза ООН, осуждающие действия сирийского режима.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Президент Украины назначил Марию Гайдар своим советником (7)

Marija Gaidar
Президент Украины Петр Порошенко назначил своим внештатным советником Марию Гайдар, депутата Одесского облсовета от партии "Блок Петра Порошенко".

Мэй готова продлить право на свободное передвижение после "брексита" (1)

Theresa May
Право граждан Евросоюза на свободный въезд в Британию может продолжать действовать и после "брексита", рассказала британский премьер-министр Тереза Мэй.

Активисты: число жертв возможной химатаки в Сирии выросло до 72 (3)

Cheminė ataka Sirijoje
Число жертв предполагаемой химической атаки в сирийской провинции Идлиб выросло до 72, среди погибших - 20 детей и 17 женщин, сообщает базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Сеул сообщил о пуске Пхеньяном баллистической ракеты

Сеул сообщил о пуске Пхеньяном баллистической ракеты
КНДР в среду, 5 апреля, запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея.

Пентагон заявил об опасности российских крылатых ракет (25)

Пентагон заявил об опасности российских крылатых ракет
У США и их союзников в Европе нет возможности обеспечить собственную защиту в случае одновременного пуска Россией большого числа крылатых ракет наземного базирования, которые Москва разместила на своей территории в нарушение договора с Вашингтоном.
Facebook друзья
Rambler's Top100