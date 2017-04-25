Актеру Кириллу Сафонову запретили въезд на Украину

"Мне закрыли въезд в Украину, — написал он. — Жаль, я люблю эту страну. Ну, значит так надо. Если кто будет в пролетом в Одессе, сможете найти меня в зале отлета еще как минимум до завтра".

В комментариях к посту Сафонов уточнил, что "был на съемках в Крыму, о чем и предупреждал организаторов гастролей", пишет strana.ua. "Они прислали какую-то филькину грамоту без печати, что все в порядке", — добавил он.

Сафонов известен зрителям ролями в фильмах "Татьянин день", "Возвращение", "Затерянные в лесах", "Хорошие руки", "Случайные знакомые", "Влюбленные женщины".