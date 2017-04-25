Актеру Кириллу Сафонову запретили въезд на Украину

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вторник, 25 апреля 2017 г. 10:07
Российскому актеру Кириллу Сафонову запретили въезжать в Украину из-за Крыма. Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, пояснив, что об этом ему сообщили уже в аэропорту Одессы.
Александра Савельева и Кирилл Сафонов

"Мне закрыли въезд в Украину, — написал он. — Жаль, я люблю эту страну. Ну, значит так надо. Если кто будет в пролетом в Одессе, сможете найти меня в зале отлета еще как минимум до завтра".

В комментариях к посту Сафонов уточнил, что "был на съемках в Крыму, о чем и предупреждал организаторов гастролей", пишет strana.ua. "Они прислали какую-то филькину грамоту без печати, что все в порядке", — добавил он.

Сафонов известен зрителям ролями в фильмах "Татьянин день", "Возвращение", "Затерянные в лесах", "Хорошие руки", "Случайные знакомые", "Влюбленные женщины".

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