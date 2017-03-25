Акционисты убили овцу у Освенцима и голыми сковали себя цепями

Несколько молодых людей в пятницу зарезали овцу около входа в бывший концентрационный лагерь Освенцим в Польше, сообщает руководство музея.

Затем молодые люди, среди которых были и мужчины, и женщины, разделись и приковали себя цепями друг к другу перед воротами лагеря, где висит знаменитая надпись "Труд освобождает".

По данным местных СМИ, участники акции повесили на ворота баннер с надписью "любовь" и снимали действо на камеру в беспилотнике.

Полиция задержала 11 человек, участвовавших в акции, передает корреспондент Би-би-си в Польше. Франс Пресс сообщает о 14 задержанных.

Большая часть задержанных оказалась поляками, однако местные СМИ сообщают, что среди них были также граждане Германии и Белоруссии.

В полиции Франс Пресс сообщили, что сейчас участников акции допрашивают, а на месте происшествия находятся сотрудники полиции.

Представитель полиции пояснил, что об инциденте сообщат в прокуратуру, а участникам акции предъявят, вероятно, обвинения в осквернении памятника.

В местных СМИ появилась информация, что участники акции столь неординарным способом пытались высказаться против вооруженного конфликта на Украине.

"Мы шокированы и возмущены попыткам использовать мемориальный объект для протестов, что оскверняет память тысяч жертв", - заявил Франс Пресс представитель музея. По его словам, в музее подобное произошло впервые.

В пятницу музей был закрыт из-за инцидента, он должен вновь открыться в субботу.

В Освенциме с 1940 по 1945 годы были убиты более 1 млн евреев во время Холокоста. Лагерь был создан властями Третьего рейха. В январе 1945 года он был освобожден советскими войсками. Сейчас на месте лагеря находится музей.