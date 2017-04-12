Ахмадинежад решил бороться за пост президента Ирана

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался в качестве кандидата на президентских выборах, сообщают государственные СМИ страны.

Решение Ахмадинежда бороться за президентский пост на предстоящих выборах стало неожиданным. Ранее он заявлял, что не будет выдвигать свою кандидатуру, так как против его участия в выборах был духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Ахмадинежад намеревался поддержать кандидатуру своего соратника Хамида Багхаи, который занимал должность вице-президента, когда Ахмадинежад возглавлял исполнительную власть в Исламской республике.

На этой неделе в Иране началась регистрация кандидатов для участия в президентских выборах, которые пройдут 19 мая. О своих планах участвовать в выборах уже заявили действующий президент страны Хасан Роухани, консервативный религиозный деятель Ибрагим Раиси и соратник Ахмадинежада Хамид Багхаи. Окончательный список кандидатур будет утвержден Советом стражей конституции.

Махмуд Ахмадинежад, который занимал пост президента Исламской Республики Иран с 3 августа 2005 по 3 августа 2013 года, известен своими неоднозначными и громкими заявлениями, нередко провоцировавшими скандалы. Так, в 2012 году он назвал факт существования Израиля на карте мира "оскорблением для человечества". В 2005 году Ахмадинежад заявлял, что однажды Израиль будет "стерт с карты мира".

В 2013 году, когда Иран сообщил об успешном запуске ракеты-носителя с капсулой, на борту которой находилась обезьяна, Махмуд Ахмадинежад предложил стать первым человеком, который полетит в космос в рамках иранской космической программы.

До того, как Ахмадинежад стал президентом, он занимал пост губернатора провинции Ардебиль и мэра Тегерана. На посту президента Ахмадинежад свернул ряд либеральных реформ, начатых его предшественниками - президентами Хатами и Рафсанджани.

Во время президентства Ахмадинежада наблюдалось обострение борьбы за власть между президентом и духовным лидером Ирана аятоллой Хаменеи. Занимая президентский пост, Ахмадинежад пытался бороться за расширение своих полномочий.

В Иране действует не имеющая аналогов в мире политическая система, при которой над всеми ветвями власти стоит духовный лидер, обладающий огромными полномочиями, избираемый не народом, а советом высшего духовенства.