Агрессивный хардлайнер: как в США встретили нового посла России

Мелькает также слово "бультерьер", позаимствованное у кого-то из российских публицистов.

Обсуждая новое назначение Анатолия Антонова, американские СМИ постоянно проводят параллели с его предшественником.

Июльская статья Эли Уоткинс на либеральном сайте Politico озаглавлена "Российская дипломатия в Вашингтоне сделается жестче". Подзаголовок гласит "Известный хардлайнер Анатолий Антонов займет место российского посла Сергея Кисляка, который придерживался более мягкого подхода".

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По словам Уоткинс, с отъездом Кисляка, который применял "мягкую силу", "в Вашингтоне вот-вот начнется новая и, скорее всего, более агрессивная глава российской дипломатии".

"Ожидают, что прибытие Антонова принесет с собой заметные перемены в дипломатическом мире Вашингтона, где Кисляка знали как обходительного завсегдатая посольских приемов и опытную политическую фигуру, обладавшую официальным доступом к правительственным кругам США", - продолжает американская журналистка.

Действительно: согласно журналу учета посетителей Белого дома, при Обаме российского посла принимали там как минимум 22 раза.

"Кремлевский резонер"

С другой стороны, ряд СМИ отмечает, что Кисляк не имел к американскому руководству такого доступа, как послы многих других стран, и находился в изоляции, особенно в последний год, когда контакты с ним сделались губительны для политических карьер.

Пишут, однако, что вашингтонские чиновники начали сторониться Кисляка еще раньше - в отместку за дурное обращение с послом США в Москве Майклом Макфолом и другими американскими дипломатами.

"Это продолжение тенденции, которую мы наблюдаем по всей Европе, куда Москва посылает дипломатов-хардлайнеров почти советского разлива", - комментирует назначение Антонова Хезер Конли, заведующая европейской и евразийской программами в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"Если Кисляк использовал мягкую силу (он был известен шикарными банкетами, призывами к улучшению американо-российских отношений и обходительными манерами, хотя и не уступчивостью), то Антонова опережает репутация несговорчивого кремлевского резонера", - пишет Уоткинс.

В заголовках многих комментариев по поводу назначения Антонова упоминается тот факт, что в 2015 году на него были наложены европейские и канадские санкции за его роль в аннексии Крыма.

"Он был весьма ярым защитником всего этого и крайне оголтелым в своих нападках, - вспоминает бывший посол США Александр Вершбоу. - От него можно ожидать много разговоров о том, как НАТО окружает Россию, но он не только это говорит - он в это верит!".

Вершбоу, который вел с Антоновым переговоры о баллистических ракетах, говорит, что "он ведет себя гораздо агрессивнее, чем Кисляк".

Госдепартамент отказался объяснить, почему Антонов не сделался объектом и американских санкций.

"Строгий привратник"

Аналитический центр Stratfor писал в июне, что, сменяя своего посла в США, Москва посылает Вашингтону ряд сигналов. В частности, заменяя обходительного Кисляка на умелого переговорщика Антонова, она показывает, что будет твердо настаивать на своем в вопросе о Сирии или Украине, но в то же время будет избегать полного коллапса переговоров.

У Антонова богатый опыт переговоров с американцами по этим вопросам. Он договаривался с ними и по сокращению стратегических вооружений, по которым Россия и США сумели поладить. Как пишет Stratfor, назначив Антонова, Москва держит дверь между двумя странами открытой, но присматривать за нею будет теперь более строгий привратник.

Первая обстоятельная статья о назначении Антонова была напечатана в журнале Foreign Policy еще в феврале, когда его сотрудник Пол Маклири отметил, что того хорошо знают в дипломатических кругах США, где о нем отзываются как о "жестком, хорошо подготовленном переговорщике, который при необходимости может выступать и как беспардонный пропагандист".

По словам автора, Антонов "играл ведущую роль в словесной войне Москвы с Турцией после того, как та сбила российский истребитель у турецко-сирийской границы", и озвучил обвинения, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган якобы был замешан в незаконной торговле нефтью с группировкой "Исламское государство".

После того как Москва помирилась с Анкарой, она перестала повторять эти обвинения, пишет Foreign Policy.

Антонов вел успешные переговоры о сокращении стратегических наступательных вооружений с американским дипломатом Роуз Геттемюллер и, как сказал журналу один вашингтонский деятель, заслужил уважение США своим деловым подходом.

Затем Антонов сделался одним из главных представителей России на переговорах с США о ПРО.

"Они начались очень конструктивно", - вспоминает Вершбоу, но замечает, что год спустя российская делегация резко изменила курс и "вместо этого решила попытаться сорвать развертывание американских и натовских ракет в Европе".

"И тут Антонов сделался блестящим обструкционистом, негативистом и пропагандистом", - продолжал Вершбоу. Так продолжалось до 2013 года, когда Москва вообще прекратила переговоры.

Как сказал сейчас газете USA Today Дерек Шолле, бывший замминистра обороны США, в 2011-2012 гг, когда администрация Обамы пыталась наладить сотрудничество с Россией, американцы пришли к выводу, что Антонов блокирует эти усилия.

Бывший посол США на Украине Джон Хербст оговаривается, что агрессивность и неуступчивость Антонова не стоит переоценивать, поскольку "он профессионал, который повинуется приказу и не склонен к самодеятельности. Это человек, который никогда не поставит Москву в неловкое положение и будет следовать линии Кремля, какова бы она ни была".