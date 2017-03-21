Агентство Reuters назвало дату визита госсекретаря США в Россию

Собеседники агентства отметили, что Тиллерсон пропустит встречу министров иностранных дел стран — членов НАТО, которая состоится 5-6 апреля. Глава американской дипломатии намерен в это время присутствовать на переговорах президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, которые пройдут на принадлежащем американскому лидеру курорте в штате Флорида, заявили источники.

В Госдепе ТАСС подтвердили, что госсекретарь в следующем месяце приедет в Россию. Как сообщил представитель внешнеполитического ведомства, Рекс Тиллерсон в апреле направится в Италию на встречу глав МИД стран "семерки", а затем посетит Россию. Точную дату визита госсекретаря собеседник агентства не назвал. Такую же информацию дали "Интерфаксу" в Госдепартаменте, добавив, что Тиллерсон встретится в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не стала комментировать сообщения о визите в Москву госсекретаря США. "На данном этапе ни подтверждать, ни опровергать появившуюся информацию не намерены", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

"Но мы безусловно удивлены постоянными утечками чувствительной информации из Вашингтона. Политическим элитам в США пора разобраться: это снова "русские хакеры" взломали госдеповские серверы или угроза информационной безопасности США все-таки имеет американское происхождение?" — добавила Захарова.

Рекс Тиллерсон после вступления в должность провел лишь одну встречу с представителями российских властей — 16 февраля в Бонне он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина пока не стоит встреча с Тиллерсоном, так как не известна дата приезда госсекретаря в Москву. Представитель Кремля отметил, что сначала должно появиться точное понимание, когда приедет глава Госдепартамента, как это будет соответствовать рабочему графику президента, и "только потом уже можно рассматривать вопрос". "Но теоретически все может быть", — признал Песков.

Визит Тиллерсона может состояться в течение месяца, сообщил накануне РБК источник, близкий к МИДу. О возможности визита в этот срок рассказал и собеседник в российском парламенте. Однако представитель пресс-службы МИД России пояснил РБК, что информации о сроках и повестке вероятного визита Тиллерсона пока нет.