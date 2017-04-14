Афганистан оценил потери джихадистов от "Матери всех бомб"

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bbcrussian.com
пятница, 14 апреля 2017 г. 10:35
В ходе авиаудара США, в котором была применена мощнейшая неядерная бомба в арсенале страны убиты 36 исламистов из экстремистской группировки "Исламское государство", скрывавшихся в подземном комплексе, сообщает афганское министерство обороны.
Bomba numesta Afganistane
© AP / Scanpix

Мирные жители при ударе не пострадали, добавляют в ведомстве.

"В резульатет авиаудара было уничтожено важное убежище ИГ и расположенный на большой глубине комплекс тоннелей, а также уничтожено 36 боевиков группировки", - говорится в заявлении минобороны Афганистана.

В ночь на пятницу в Пентагоне сообщили, что США сбросили крупнейшую в своем арсенале неядерную бомбу на позиции боевиков ИГ в Афганистане.

Бомба GBU-43 длиной девять метров и весом почти 10 тонн, известная как "мать всех бомб", была впервые протестирована в 2003 году и ранее в боевых условиях не применялась.

Ее сбросили на комплекс туннелей, используемых боевиками запрещенной экстремистской организации "Исламское государство" в районе Ачин в провинции Нангахар недалеко от границы с Пакистаном.

Как сказал командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон, "джихадистские группировки несут потери, и ради того, чтобы отстоять свои позиции, они используют самодельные взрывные устройства, бункеры и туннели".

"Это самый подходящий боеприпас для уничтожения преград и поддержания темпов нашего наступления", - заявил американский генерал. Президент США Дональд Трамп назвал бомбардировку "большим успехом".

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Bomba numesta Afganistane
В ходе авиаудара США, в котором была применена мощнейшая неядерная бомба в арсенале страны убиты 36 исламистов из экстремистской группировки "Исламское государство", скрывавшихся в подземном комплексе, сообщает афганское министерство обороны.

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