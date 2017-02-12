Аэропорт Гамбурга на час закрыли из-за странного запаха

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bbcrussian.com
воскресенье, 12 февраля 2017 г. 17:55
Аэропорт Гамбурга был временно эвакуирован после того, как здание терминала заполнил странный запах, а находившиеся внутри люди начали жаловаться на тошноту, затрудненное дыхание и раздражение глаз.
Hamburgo oro uostas
© Reuters / Scanpix

На месте работают пожарные и спасатели, причина происшествия выясняется.

Аэропорт полностью закрыли в 11:30 по Гринвичу (14:30 по Московскому времени) и вновь открыли через час. Это время пассажирам пришлось провести на улице при минусовой температуре, а некоторые рейсы, летевшие в Гамбург по данным сайта flightradar24.com были отведены в другие аэропорты.

"Была проблема с запахом в центральной зоне контроля, где проверяют багаж пассажиров", - заявил представитель гамбургской полиции.

Сейчас прибывшие на место спасатели работают с людьми, которые жаловались на недомогание и боль в глазах. Расследование причин произошедшего продолжается.

По версии газеты Bild, вещество могло попасть в здание аэропорта через систему вентиляции.

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Аэропорт Гамбурга на час закрыли из-за странного запаха (5)

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Аэропорт Гамбурга был временно эвакуирован после того, как здание терминала заполнил странный запах, а находившиеся внутри люди начали жаловаться на тошноту, затрудненное дыхание и раздражение глаз.

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