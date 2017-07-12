Адвокат жертв MH17 призвал Путина искупить вину

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Deutsche Welle
среда, 12 июля 2017 г. 13:04
Президент России Владимир Путин должен "искупить вину" перед погибшими на малайзийском самолете MH17, который был сбит на востоке Украины в июле 2014 года.
© AP/Scanpix

Об этом заявил американский адвокат Джером Скиннер, который представляет интересы жертв из Австралии, Малайзии, Новой Зеландии и Нидерландов, в открытом письме Путину, обнародованном в австралийской газете Sydney Morning Herald в среду, 12 июля.

"Мои клиенты ждут уже три года, господин Путин. До сих пор никто не понес никакой ответственности. Разве вы не чувствуете, что такая трагическая утрата заслуживает объяснения? Вы - единственный человек, который может исправить ситуацию", - пишет Скиннер.

Он предупредил, что использует Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и любые доступные инстанции, чтобы "привлечь Кремль к ответу".

"Встретьтесь со мной и искупите вину перед жертвами этой трагедии", - призвал Скиннер Путина.

Открытое письмо Джерома Скиннера было обнародовано через неделю после того, как страны, участвующие в расследовании катастрофы рейса MH17, - Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина - договорились, что любые судебные разбирательства по делу о гибели самолета будут осуществляться в рамках системы юстиции Нидерландов.

По данным предварительного расследования, в поле зрения органов юстиции за "активную роль" в этой трагедии находятся около 100 человек.

Самолет Boeing 777 малайзийских авиалиний, следовавший рейсом MH17, был сбит над восточной частью Украины 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, находившихся на его борту, в том числе 38 граждан и постоянных жителей Австралии. По данным предварительного расследования, ракета, которой был сбит самолет, была доставлена на Украину из России, но Москва категорически отрицает любую причастность РФ к уничтожению авиалайнера и в свою очередь возлагает вину на Киев.

Deutsche Welle
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