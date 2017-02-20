Адвокат Трампа: я не передавал в Белый дом план по отмене санкций против России

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NEWSru.com
понедельник, 20 февраля 2017 г. 16:10
Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн опроверг появившиеся в прессе сообщения о том, что он якобы передал в Белый дом план мирного урегулирования конфликта между РФ и Украиной, предложенный украинским депутатом Андреем Артеменко, сообщает The Washington Post.
© Reuters

Как он заявил изданию, "я признаю, что краткая встреча (с Артеменко) состоялась, но категорически отрицаю, что я обсуждал эту тему (с кем-либо) или что я доставил какие-либо документы в Белый дом или генералу Майклу Флинну".

Ранее американская газета The New York Times утверждала, что Коэн передал предложения Артеменко бывшему советнику Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну. Однако в беседе в The Washington Post Коэн назвал эти сообщения "лживыми". Он также уточнил, что предложил Артеменко послать его предложения по почте на адрес Белого дома: Вашингтон, Пенсильвания авеню, 1600.

Ранее сам Артеменко подтвердил журналистам, что направил администрации Трампа план снятия санкций с России. Данный документ предполагает проведение на Украине референдума о сдаче Крыма в аренду РФ на 50 или 100 лет, а также вывод российских сил из Донбасса, который должен вернуться в состав Украины.

После выполнения этого плана санкции с России снимают. Ее отношения со странами Запада восстанавливаются. Артеменко заявил, что российские лидеры поддержали его предложение.

Между тем в Кремле заявили, что ничего не знают об этом плане, а в Госдуме и Совете Федерации к этой инициативе отнеслись с откровенным скепсисом. На Украине Артеменко обвинили в "дискредитации Украины" и призвали сдать депутатский мандат.

NEWSru.com
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