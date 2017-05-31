Адвокат Трампа отказался говорить в конгрессе о связях с Россией

Коэн подтвердил американским СМИ, что его попросили предоставить информацию и свидетельские показания по поводу любых возможных контактов с представителями Кремля.

Адвокат Трампа отклонил приглашение, поскольку, как он заявил, запрос "слишком общий".

"Я отказался от приглашения участвовать , потому что запрос был плохо сформулированным, слишком общим и ответить на него было невозможно", - заявил Коэн в интервью телеканалу Эй-би-си.

Позднее он отметил в интервью Си-эн-эн, что конгрессменам сначала "предстоит предоставить хотя бы одно убедительное свидетельство в подтверждении этой истории с Россией".

На прошлой неделе американские СМИ сообщили о том, что зять и советник Трампа Джаред Кушнер скрывал свои связи с послом России в США Сергеем Кисляком.

По данным изданий Washington Post и New York Times, Кисляк обсуждал с зятем Трампа возможность установки секретного и защищенного канала связи между Москвой и Вашингтоном.

За неделю до этого стало известно, что бывший советник по национальной безопасности президента США Майкл Флинн решил не передавать затребованные документы комитету сената, расследующему предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва призывает остановить поток "несостоятельной лжи" в отношении Кисляка.

Россия отрицает вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, Трамп тоже отрицает какие-либо связи с Россией.