Адвокат Трампа отказался говорить в конгрессе о связях с Россией

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bbcrussian.com
среда, 31 мая 2017 г. 08:10
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн получил запросы от двух комиссий конгресса, которые расследуют предполагаемое вмешательство России в политический процесс в США. Он отказался давать показания в конгрессе.
© Reuters / Scanpix

Коэн подтвердил американским СМИ, что его попросили предоставить информацию и свидетельские показания по поводу любых возможных контактов с представителями Кремля.

Адвокат Трампа отклонил приглашение, поскольку, как он заявил, запрос "слишком общий".

"Я отказался от приглашения участвовать , потому что запрос был плохо сформулированным, слишком общим и ответить на него было невозможно", - заявил Коэн в интервью телеканалу Эй-би-си.

Позднее он отметил в интервью Си-эн-эн, что конгрессменам сначала "предстоит предоставить хотя бы одно убедительное свидетельство в подтверждении этой истории с Россией".

На прошлой неделе американские СМИ сообщили о том, что зять и советник Трампа Джаред Кушнер скрывал свои связи с послом России в США Сергеем Кисляком.

По данным изданий Washington Post и New York Times, Кисляк обсуждал с зятем Трампа возможность установки секретного и защищенного канала связи между Москвой и Вашингтоном.

За неделю до этого стало известно, что бывший советник по национальной безопасности президента США Майкл Флинн решил не передавать затребованные документы комитету сената, расследующему предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва призывает остановить поток "несостоятельной лжи" в отношении Кисляка.

Россия отрицает вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, Трамп тоже отрицает какие-либо связи с Россией.

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