Адвокат Трампа отказался говорить в конгрессе о связях с Россией

Коэн подтвердил американским СМИ, что его попросили предоставить информацию и свидетельские показания по поводу любых возможных контактов с представителями Кремля.
Адвокат Трампа отклонил приглашение, поскольку, как он заявил, запрос "слишком общий".
"Я отказался от приглашения участвовать , потому что запрос был плохо сформулированным, слишком общим и ответить на него было невозможно", - заявил Коэн в интервью телеканалу Эй-би-си.
Позднее он отметил в интервью Си-эн-эн, что конгрессменам сначала "предстоит предоставить хотя бы одно убедительное свидетельство в подтверждении этой истории с Россией".
На прошлой неделе американские СМИ сообщили о том, что зять и советник Трампа Джаред Кушнер скрывал свои связи с послом России в США Сергеем Кисляком.
По данным изданий Washington Post и New York Times, Кисляк обсуждал с зятем Трампа возможность установки секретного и защищенного канала связи между Москвой и Вашингтоном.
За неделю до этого стало известно, что бывший советник по национальной безопасности президента США Майкл Флинн решил не передавать затребованные документы комитету сената, расследующему предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва призывает остановить поток "несостоятельной лжи" в отношении Кисляка.
Россия отрицает вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, Трамп тоже отрицает какие-либо связи с Россией.