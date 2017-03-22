Адвокат Браудера и матери Магнитского выпал с пятого этажа

Представляющий интересы матери погибшего в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского и объявленного Россией в розыск главы фонда Уильяма Браудера адвокат Николай Горохов выпал из дома с высоты пятого этажа в Новой Москве, сообщает «Новая газета».

По данным юристов Hermitage Capital, Горохов находится в Боткинской больнице в крайне тяжелом состоянии. Информацию о госпитализации «Интерфаксу» также подтвердил источник в медицинских службах.

Представитель Hermitage Capital рассказал «Новой газете», что Горохов выпал из окна дома в Новой Москве, когда вместе с рабочими пытался поднять на мансарду здания ванну. При подъеме не выдержала лебедка, и адвокат сорвался вниз. Издание отмечает, что мансарда расположена на высоте пятого этажа.

Собеседник «Интерфакса» рассказал, что Горохова доставили в Боткинскую больницу вертолётом днём во вторник и что он упал с высоты на территории частного дома в Троицке.

Момент падения близкие Горохова не видели.

В Hermitage отметили, что причиной произошедшего может быть «и несчастный случай, и что-то другое».

«У нас очень много вопросов относительно произошедшего, на которые мы не можем получить ответы. Лебедка рассчитана на очень большой вес — несколько тонн, гораздо больше, чем сама ванна. Почему эта лебедка оборвалась — непонятно. И как упал Николай — тоже вопрос», — заявили в организации.

«Новая газета» пишет, что в последнее время Горохов как представитель матери Магнитского «был занят во многих процессах, где пытался привлечь к ответственности как виновных в гибели ее сына, так и тех должностных лиц, которые осуществляли посмертное преследование Магнитского и тормозили дело о его гибели».

14 марта агентство Reuters сообщало, что один из главных информаторов по делу Магнитского Александр Перепеличный, который в 2012 году умер от сердечного приступа, мог быть отравлен супом из щавеля. Такая версия была выдвинута на предварительных слушаниях по делу о его смерти в британском суде. Сначала его смерть считали естественной, а позже в теле Перепеличного были обнаружены следы яда растения gelsemium elegans (гельземиум изящный), которое растет в Азии.

Сергей Магнитский в 2008 году был обвинен в уклонении от уплаты налогов и арестован. В 2009 году он умер в СИЗО. В США в 2012 году был принят Акт Магнитского, который ввел запрет на въезд и заморозил американские активы причастных к смерти юриста людей. Похожий законопроект рассматривается и в британском парламенте.