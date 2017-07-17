Абхазия назвала имена подозреваемых в убийстве россиянина

Задержанные — Адгур Джинджолия 1988 года рождения и его брат Даур Джинджолия 1987 года рождения — живут в селе Абгархук Гудаутского района. В прокуратуре сообщили, что один из подозреваемых активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

Следователи изъяли автоматическое оружие и другие вещественные доказательства по делу об убийстве россиянина.

Нападение на группу туристов из Москвы произошло днем 11 июля на берегу реки Аапста. Двое вооруженных людей в масках и с оружием ножом ранили россиянина Андрея Кабанова, через несколько часов он умер в больнице.

Кабанов отдыхал вместе с женой, семьей Чижиковых и четырьмя детьми. После нападения преступники похитили жену Кабанова, Наталью Чижикову и двух детей. Сотрудникам спецслужб позже удалось их освободить.

После убийства в республике россиянина президент Абхазии Рауль Хаджимба отменил рабочую поездку в Адыгею. Он посетил место преступления и поручил силовым ведомствам как можно скорее расследовать случившееся.

По факту убийства Кабанова Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В Абхазии дело раследуется по фактам разбойного нападения, похищения и убийства.