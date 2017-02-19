93-летний глава Зимбабве Мугабе заявил об участии в выборах 2018 года

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NEWSru.com
воскресенье, 19 февраля 2017 г. 17:22
Глава африканского государства Зимбабве Роберт Мугабе накануне своего 93-го дня рождения подтвердил намерение переизбраться президентом страны на новый срок на выборах 2018 года. Он заявил, что люди не видят ему замены, передает Reuters.
Robertas Mugabe
© AFP/Scanpix

Мугабе неоднократно заявлял, что правит по воле бога и намерен оставаться у руля до 100-летнего возраста. Конституция позволяет ему переизбраться еще на один пятилетний срок и править до 99 лет.

21 февраля ему исполняет 93 года, в преддверии дня рождения он дал интервью государственным СМИ. Говоря о предстоящих выборах, Мугабе заявил: "Они хотят, чтобы я пошел на выборы, повсюду в партии… Большинство людей чувствует, что нет замены, нет преемника такого же приемлемого, насколько приемлем я… Люди, вы знаете это, судят всех других, сравнивая с президентом Мугабе. Конечно, если я почувствую, что больше не могу этим заниматься, я скажу партии, и они меня освободят. Но сейчас, я думаю, я не могу так сказать".

Мугабе также заявил, что согласен с Дональдом Трампом и его позицией "Америка для американцев". "А Зимбабве - для зимбабвийцев", - подчеркнул президент.

Редкая возможность обсудить потенциальных преемников Мугабе появилась у зимбабвийцев зимой прошлого года, когда правящая партия под названием "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" выдвигала своего кандидата на выборы. Претендентами на высший пост тогда называли 70-летнего первого вице-президента Эммерсона Мнангагву и 51-летню первую леди Грейс Мугабе.

Тогда Роберт Мугабе убедил однопартийцев поддержать свою кандидатуру, несмотря на разногласия.

Мугабе - старейший в мире действующий руководитель государства, он правит страной более 35 лет. За это время африканское государство превратилось в одно из беднейших в мире.

В прошлом году из-за тяжелых экономических условий в стране начались редкие для Зимбабве протесты учителей, врачей и медсестер, а также протестные акции против режима Мугабе, проводившиеся коалицией оппозиционных партий. Демонстрации были жестоко подавлены полицией.

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93-летний глава Зимбабве Мугабе заявил об участии в выборах 2018 года (2)

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Глава африканского государства Зимбабве Роберт Мугабе накануне своего 93-го дня рождения подтвердил намерение переизбраться президентом страны на новый срок на выборах 2018 года. Он заявил, что люди не видят ему замены, передает Reuters.
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