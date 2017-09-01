Из тех 10%, которые все же рассматривают возможность переезда, более четверти (26%) хотят лишь сменить город в Латвии, в котором живут. Каждый десятый (10%) потенциальных "эмигрантов" намерен поселиться в сельской местности. Треть подумывает о переезде в другую страну ЕС, а 5% — в Россию.
По сравнению с 2010 годом численность населения сократилась на 170 тысяч человек или на 8%, в том числе за счет долгосрочной иммиграции Латвии потеряла 113 тысяч, а за счет негативного прироста населения (смертность превышает рождаемость) — 57 тысяч, свидетельствуют свежие данные Центрального статического управления (ЦСУ).
Пик миграции пришелся на 2010 год, когда страну по тем или иным причинам покинуло по меньшей мере 35,6 тысячи человек (это цифры миграционного сальдо, то есть с учетом тех, кто переехал в Латвию).
Треть уехавших — это молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет, еще треть — от 35 до 49 лет.
Из-за естественной убыли численность населения сократилась в прошлом году на 6600 человек: родились в Латвии 22 тысяч, умерли — 28,6 тысяч. Из-за небольшого увеличения рождаемости за последние пять лет количество жителей в возрастной группе до 14 лет выросло на 11,4 тысячи.
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