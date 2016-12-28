55 000 мигрантов добровольно вернулись из Германии на родину

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Deutsche Welle
среда, 28 декабря 2016 г. 14:00
Число мигрантов, добровольно вернувшихся на родину при финансовом содействии ФРГ, достигло максимума за 16 лет. Большинство добровольных возвращенцев - с Западных Балкан.
© AP/Scanpix

Число мигрантов, добровольно вернувшихся из Германии на родину, достигло максимума за прошедшие 16 лет.

В 2016 году при финансовом содействии германских властей страну покинули около 55 тысяч соискателей убежища, сообщает в среду, 28 декабря, газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой Федерального ведомства по делам миграции и беженцев. Еще 25 тысяч мигрантов были принудительно выдворены из Германии.

Большинство добровольных возвращенцев - с Западных Балкан, в первую очередь из Албании (15 тысяч), Сербии и Косово (по пять тысяч). Они приехали в ФРГ, не имея никаких шансов на получение убежища, и вернулись домой, получив деньги от Германии на обратный путь.

В то же время заметно увеличилось и количество мигрантов, добровольно возвращающихся в Афганистан, Иран и Ирак. Так, за период с января по ноябрь 2016 года в Афганистан вернулись 3200 человек - почти в 10 раз больше, чем в 2015 году.

Между тем газета Neue Osnabrücker Zeitung, ссылаясь на Федеральную полицию, сообщает, что в уходящем году почти 20 тысячам мигрантов было отказано во въезде в Германию на границах ФРГ. Это означает, что количество отказов во въезде выросло по сравнению с предыдущим годом более чем вдвое.

Deutsche Welle
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