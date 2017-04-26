31 год назад случилась самая масштабная техногенная трагедия - Чернобыль

Сегодня исполняется очередная годовщина трагедии на Чернобыльской АЭС. Прошел 31 год с момента самой масштабной техногенной трагедии в человеческой истории.

Ночью 26 апреля 1986 года реактор четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС взорвался и выбросил радиоактивные вещества на северную часть Украины, а также Беларусь, страны Балтии, Польшу, Швецию, Финляндию и ряд других стран. Большая часть радиоактивных веществ выпала на территории Беларуси.

Мощность взрыва сравнивают с тремя сотнями Хиросим. Эта авария – крупнейшая за всю историю ядерной энергетики как по количеству пострадавших от ее последствий, так и по экономическому ущербу, отмечает УНИАН.

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС — запрещенная для свободного доступа территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению радионуклидами. В прошлом году журналисты DELFI посетили Чернобыльскую зону, по ссылке можно ознакомится с появившимися в этой связи текстами, фото и видеоматериалами.

Сейчас площадь зоны отчуждения составляет около 260 тыс. га. Она включает север Иванковского района Киевской области, где расположены непосредственно электростанция, города Чернобыль и Припять, север Полесского района Киевской области, уточняет УНИАН.

В ноябре 2016 года разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС накрыли защитным саркофагом – самым большим подвижным сооружением в мире – длиной 165 метров, высотой 110 метров и общим весом 36200 тонн. Для создания саркофага группа из 28 стран собрала более 1,417 млрд евро. 40 стран принимали участие в строительстве саркофага, которое началось в 2012 году после масштабных подготовительных работ на площадке.

Из-за больших размеров его пришлось строить двумя частями, которые были подняты и успешно соединены друг с другом в 2015 году. Внутри арки установлен кран для будущего демонтажа конструкций объекта "Укрытие".

Украина официально объявила о переходе к этапу снятия блоков ЧАЭС с эксплуатации. На этапе окончательного закрытия и консервации энергоблоков Чернобыльской АЭС, который продлится до 2028 года. Бывшие энергоблоки планируется перевести в качественно новое состояние с более высоким уровнем безопасности с минимальным потреблением ресурсов в режиме длительного хранения.

Рана Беларуси

По данным Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси, около 35% чернобыльских выпадений цезия-137 на европейском континенте находится на территории Беларуси. 23% страны было заражено цезием-137 с плотностью свыше 37 кБк/м2, пишет TUT.by

На 66% территории Беларуси уровни загрязнения почвы цезием-137 (137Cs) превышали 10 кБк/м2 (0,3 Ки/км2). Загрязнение почвы изотопами плутония-238,-239,-240 (238, 239, 240Pu) с плотностью более 0,37 кБк/м2 охватывает почти 2% площади страны.

Сейчас в результате бета-распада 241Pu на радиоактивно загрязненных территориях происходит образование америция-241 (241Am) в количествах, сравнимых с количеством основных источников. Через 100 лет после аварии на ЧАЭС, в 2086 году, общая активность почвы на загрязненных территориях Беларуси будет в 2,4 раза выше, чем в начальный послеаварийный период.

В так называемый ранний период из белорусской зоны загрязнения эвакуировали 24 725 человек. Масштабы аварии и опасность загрязнения в апреле 1986-го скрывали. Первые заметки в СМИ начали появляться лишь 1 мая.

"Большинство физиков правды не скрывало. Карты радиационного загрязнения составили сразу же — но они были для внутреннего пользования. Информацией делились — правда, между собой. До граждан она так и не доходила, — рассказывал TUT.BY профессор, участник работ по ликвидации последствий аварии Георгий Лепин. — Первое время, когда еще не было информации о загрязненности территории радионуклидами, я и сам слабо верил, что зона поражения окажется столь обширной".

В стране тем временем готовились к Первомаю. Даже в самых загрязненных районах Беларуси первые полосы газет выходили с лозунгами: «Мир. Труд. Май». Разнарядки не выходить на демонстрацию не было, пишет TUT.by

"Погода в тот день (в субботу, 26 апреля 1986 года) была жаркая — после работы мы с семьей поехали на речку загорать. О том, что случилось на станции, я узнал ближе к вечеру от родственников. Они готовились на следующей неделе отмечать свадьбу и поехали за продуктами в Припять. В те времена в городе продуктов хватало — большой выбор мясных изделий, овощей, фруктов. Как мы называли, "московское снабжение". У нас была прямая дорога Наровля — Припять, и многие наровлянцы ездили туда на продуктовый шопинг, — вспоминал в то время зампредседателя Наровлянского райисполкома Валерий Шляга. — Родственники приехали в Припять, а там все магазины закрыты, людей в масках видели и, по их словам, уже мыли улицы. Местные им сказали: "Езжайте быстрее отсюда, произошла авария на четвертом энергоблоке".

Местным жителям об аварии Валерий Шляга сразу сообщать не стал.

"Ждал, когда объявят официально, но никаких официальных сообщений в тот день не поступило. (…) В понедельник медикам было приказано провести в дошкольных учреждениях и школах йодную профилактику. Взрослым тоже рекомендовалась, по собственному желанию. И я видел, что некоторые ее проводили: кто йодную сетку рисовал, кто капал йод в сахар, кто пил специальный препарат йода — дефицита не было, его можно было свободно купить в аптеке. Лично я ничего такого не делал: думал, люди увидят, паниковать начнут, подумают: "Вот посмотрите, Шляга боится!". Я сам жил на этой территории, ходил в тот же магазин, в ту же школу. Люди меня видели, я не прятался и не уезжал. И сына своего не вывозил, пока всех детей в районе не начали отселять. (…) Очень сильно боялись радиации те, кто приезжал работать к нам вахтовым методом: минчане, гомельчане, гродненцы… Бывало, они даже приезжали со своей питьевой водой".

Зоной экологического бедствия Верховный совет Беларуси объявил страну лишь в июле 1990 года.

За год до этого, 26 апреля 1989 года, белорусская оппозиция впервые провела в Минске "Чернобыльский шлях".