250 американских солдат прилетели в польский Вроцлав

250 американских солдат прилетели в польский город Вроцлав. Это часть подразделений, которые должны укрепить восточный фланг НАТО.

Из столицы Нижней Силезии военнослужащие США отправятся в соответствующие части. В рамках смены командование бригады, а также инженерный батальон и батальон поддержки будут располагаться в военных объектах в Жагани, Свентошове, Сквежине и Болеславце.

Несмотря на то, что дислокация американских войск, в основном, сосредоточена на западе Польши, они будут действовать в целом регионе, то есть, по всему восточному флангу Североатлантического Альянса. Например, будут вести собственные учения, а также занятия как инструкторы на территории всей Польши.

Переброска войск нынешней смены ABCT (Armored Brigade Combat - Бронетанковой бригады армии США) началась еще в декабре минувшего года.