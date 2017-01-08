250 американских солдат прилетели в польский Вроцлав

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РАДИО ПОЛЬША
воскресенье, 8 января 2017 г. 17:25
250 американских солдат прилетели в польский город Вроцлав. Это часть подразделений, которые должны укрепить восточный фланг НАТО.
© AP/Scanpix

Из столицы Нижней Силезии военнослужащие США отправятся в соответствующие части. В рамках смены командование бригады, а также инженерный батальон и батальон поддержки будут располагаться в военных объектах в Жагани, Свентошове, Сквежине и Болеславце.

Несмотря на то, что дислокация американских войск, в основном, сосредоточена на западе Польши, они будут действовать в целом регионе, то есть, по всему восточному флангу Североатлантического Альянса. Например, будут вести собственные учения, а также занятия как инструкторы на территории всей Польши.

Переброска войск нынешней смены ABCT (Armored Brigade Combat - Бронетанковой бригады армии США) началась еще в декабре минувшего года.

РАДИО ПОЛЬША
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