25 лет отношений Украины с Россией: как исчезла дружба

14 февраля исполняется 25 лет установлению дипломатических отношений между Украиной и Россией, которые из-за аннексии Крыма и конфликта на Донбассе находятся на грани разрыва.

ВВС напоминает главные даты и события в российско-украинских дипломатических отношениях.

Несмотря на постоянные разговоры о дружбе, конфликты и споры между странами продолжались почти все годы независимости.

Распределение флота: с чего начали, тем и закончили

Первые годы независимого существования стран прошли на фоне конфликтов за раздел Черноморского флота, базировавшегося в Крыму.

После распада СССР на украинском полуострове оказалась более чем стотысячная группировка некогда единого флота.

Борьба за флот продолжалась долго. В октябре 1991 года Верховная Рада приняла решение о подчинении флота Украины. Впоследствии в апреле 1992 года такое же решение принял президент Леонид Кравчук.

Однако вскоре такой же указ издал президент России Борис Ельцин. Поэтому "войну указов" пришлось обсудить на специальной встрече.

23 июня 1992 года президенты договорились о дальнейшем будущем флотов двух государств на базе ВМФ СССР. Решили сначала создать объединенное командование двух флотов, а затем в течение трех лет его поделить.

В первые годы на флоте возник ряд конфликтов и инцидентов.

В частности, в июне 1992 года сторожевой СКР-112 поднял украинский флаг и пошел в Одессу. Ситуация едва не дошла до вооруженного противостояния.

Подобный инцидент произошел с нынешним российским авианосцем "Адмирал Кузнецов", который украинская власть объявила своим, однако часть экипажа сумела ввести его в Россию.

Сначала Леонид Кравчук, а потом и Леонид Кучма договорились с Россией о разделе флота и пребывании его российской части в Крыму.

Предварительно Украине должно было отойти 20% флота, но в итоге она получила 18,3% судов. При этом преимущественно старых и плохих.

В 1997 году президенты стран подписали окончательное соглашение о разделе флота. Они должны были базироваться отдельно в Севастополе, а российский контингентдолжен был составлять не более 25 тысяч человек.

Согласно договору от 1997 года, который парламенты ратифицировали в 1999 году, российский флот должен был находиться в Крыму до 2017 года.

Именно российский флот в 2014 году стал основанием для аннексии Россией Крыма.

Разоружение Украины

5 декабря 1994 года Россия, а также США и Великобритания подписали в Будапеште меморандум.

Подписанты гарантировали Украине целостность, суверенитет и уважение к границам. Украина обязалась передать все свои ядерные арсеналы.

Также страны, в том числе и Россия, взяли на себя обязательства воздерживаться "от угрозы силой или ее применения" против территориальной целостности или политической независимости Украины.

Украина после этого присоединилась к договору о нераспространении ядерного оружия и отдала России ядерный арсенал.

После аннексии Крыма Украина заявляла о нарушении Будапештского меморандума Россией. Страны-гаранты также выразили свою обеспокоенность.

"Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве"

Почти одновременно с договоренностями по флоту Леонид Кучма и Борис Ельцин в 1997 году наконец подписали большой договор о дружбе и сотрудничестве между странами.

Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности.

Этим документом страны поставили, казалось, точку в спорах о принадлежности Крыма.

В следующем году парламенты стран ратифицировали соглашение, а в 2008 году его продлили еще на десять лет.

После аннексии Крыма Украина обвинила Россию в нарушении "Большого договора". Однако предложения некоторых политиков его разорвать Верховная Рада так и не поддержала.

Сбитый российский самолет

Одним из самых громких инцидентов в отношениях стран времен Леонида Кучмы стала катастрофа российского пассажирского самолета над Черным морем в 2001 году.

4 октября самолет Ту-154М авиакомпании "Сибирь" рейса Тель-Авив-Новосибирск с 88 пассажирами на борту разбился возле Крыма.

Российская комиссия определила, что самолет сбила ракета С-200, выпущенная во время украинских учений.

Украинская власть сначала отрицала причастность к катастрофе. Затем выплатила компенсацию. Но официально взять на себя ответственность отказалась.

Договорились о границе

После похолодания в отношениях Украины с Западом на фоне "кольчужного скандала" начала 2003 года Леонид Кучма и Владимир Путин наконец подписали договор о государственной границе между странами, полностью согласовав его на карте.

Крымский полуостров в соглашении также был четко определен как украинский.

К концу 2004 года этот договор ратифицировали, хотя демаркации на местности так и не было.

Как и в 1997 году, когда почти одновременно с "Большим договором" подписали соглашение о разделе флота, сразу после договора о границах Леонид Кучма пошел на сделку с Россией по созданию "Единого экономического пространства".

В ЕЭП должны были войти четыре страны - Россия, Казахстан, Беларусь и Украина.

Соглашение о намерении создать ЕЭП страны подписали в сентябре 2003 года.

Борьба за Тузлу

Несмотря на договор о границе, споры за контроль над Керченским проливом и судоходной его частью продолжались.

В конце сентября 2003 года они едва не переросли в силовое противостояние.

Россия начала строить дамбу от Таманского полуострова до косы Тузла, которая принадлежала Украине.

Леонид Кучма лично посетил остров, где разместили украинский пограничный отряд.

В октябре 2003 года Россия остановила строительство, а на острове остался пограничный отряд. РФ окончательно тогда так и не признала Тузлу украинской территорией.

Весной 2004 года Украина сделала своеобразный шаг. В апреле того года Верховная Рада голосами пропрезидентского большинства ратифицировала соглашение о ЕЭП с оговоркой, что фактически делало невозможным участие в ней.

Депутаты записали, что "Украина будет участвовать в формировании и функционировании Единого экономического пространства в пределах, соответствующих Конституции Украины". А Основной закон запрещал передачу полномочий любым наднациональным органам.

После победы Виктора Ющенко на президентских выборах 2005 года ЕЭП для Украины стал уже не таким актуальным.

Газовые и продуктовые войны

На президентских выборах 2004 года Россия ставила на Виктора Януковича. Поэтому после победы Виктора Ющенко в результате "Оранжевой революции" отношения стран ухудшились.

Уже на первый Новый год Виктора Ющенко на посту Россия перекрыла Украине газ.

Многодневные переговоры привели к подписанию нового соглашения об увеличении стоимости газа почти вдвое - до 95 долларов за кубометр.

Тогда ввели сложную схему якобы смешивания российского и туркменского газа для Украины, а вскоре в торговле появился посредник - "РосУкрЭнерго". К руководству которого был причастен бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Грузинский фактор

В августе 2008 года между Россией и Грузией началась война, в которой Украина - едва ли не единственное государство в СНГ - четко поддержала Тбилиси.

Вскоре разгорелся и второй газовый кризис зимы 2008-2009 годов.

В конце 2008 года в сложные газовые переговоры с Россией, на которых Юлия Тимошенко потребовала убрать посредника "Росукрэнерго", вмешался президент Виктор Ющенко.

Перед Новым годом подписание соглашения сорвалось. Россия с 1 января перекрыла поставки газа и обвинила Украину в его воровстве.

После длительных споров Юлия Тимошенко заключила скандальный газовый контракт с расчетной ценой газа на уровне 450 долларов за тысячу кубометров в четкой формуле. За эту сделку при президентстве Виктора Януковича Юлию Тимошенко посадили в тюрьму.

Также во времена правления г-на Ющенко Россия несколько раз перекрывала поставки из Украины разных групп товаров, в частности молочных продуктов.

Янукович и Харьковские соглашения

На выборах 2010 года президентом Украины все-таки стал Виктор Янукович, который начал налаживать отношения с Россией.

Уже в апреле 2010 года Виктор Янукович в Харькове заключил с президентом России Дмитрием Медведевым соглашение, которое предусматривало продление базирования флота в Крыму до 2042 года.

Кроме того, Украина получила существенную временную скидку на газ, за что договоренность назвали "флот в обмен на газ".

Хотя далее интеграционные устремления Киева постепенно возвращались с востока на запад.

ЕС и Евромайдан

Подготовка и намерения Виктора Януковича подписать Соглашение об ассоциации с ЕС в 2013 году снова повысили градус напряженности между Украиной и Россией.

Пытаясь давить на Украину, Россия начала прибегать к торговым запретам. Одним из самых известных стало ограничение на ввоз украинских сладостей Roshen Петра Порошенко.

Хотя Виктор Янукович всю осень заявлял о намерении подписать соглашение с ЕС, в ноябре Россия добилась своего. 23 ноября правительство Украины объявило о приостановлении подготовки к подписанию Ассоциации.

Это решение привело к протестам в центре Киева, которые через три месяца закончились массовыми расстрелами и бегством Виктора Януковича в Россию.

Аннексия Крыма и война

Однако за день до побега Януковича - 20 февраля 2014 года - Россия начала аннексию Крыма.

В конце февраля российский спецназ захватил здание парламента Крыма, в тайном режиме заменил руководителя полуострова на Сергея Аксенова.

2 марта Совет Федерации дал официальное разрешение на применение российских войск в Украине. Что могло привести к войне между государствами, хотя ее официально в Украине так и не объявили.

Впоследствии Россия отменила это решение. А в августе 2014 года Москва признала новое руководство Украины.

16 марта Россия провела в Крыму референдум, после которого присоединила полуостров. РФ также захватила большинство украинского флота на полуострове.

Россия денонсировала все соглашения по Черноморскому флоту.

В дальнейшем антиукраинские акции начались на Донбассе. Украина объявила там антитеррористическую операцию.

По утверждению Украины и некоторых стран Запада, российские войска напрямую участвуют в боях с украинской армией.

Однако Россия утверждает, что на Донбассе воюют только "добровольцы", и отрицает вооруженную поддержку сепаратистов на востоке Украины.

По данным ООН на 2016 год, в результате конфликта на Донбассе погибли почти 10 тысяч человек, в том числе пассажиры рейса MH17, в чем международное следствие обвиняет пророссийских боевиков, которым установку "Бук" якобы предоставила Россия.

Но боевики отрицают это. Россия несколько раз меняла свою версию причин катастрофы, возлагая вину за трагедию на Киев.

Торговый обвал

На фоне боевых действий торговые отношения между Украиной и Россией существенно ухудшились. Стороны денонсировали ряд торговых соглашений и ввели санкции.

С 2015 года Украина прекратила покупать российский газ и объем торговли между странами фактически рухнул.

По последним данным, доля экспорта Украины в ЕС составляет 37,5%, а в России - 9,8%.

Также отменили ряд соглашений в сфере безопасности и обороны, а Верховная Рада признала Россию страной-агрессором.

Хотя страны так и не разорвали дипломатические отношения, однако уже длительное время в обеих столицах нет послов - их заменяют временно поверенные.

Украина ввела для россиян въезд только по заграничным паспортам, хотя до введения визового режима не дошло.

Отношение обоих народов друг к другу также ухудшилось до критического уровня за всю историю.