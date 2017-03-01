200 лет назад был изобретен первый самогонный аппарат

И этому даже есть доказательство - патент, который автор этого изобретения получил в 1817 году за "изготовление и использование оригинального аппарата для перегонки и дистилляции высокоградусного алкоголя".
Имя Иоганна Генриха Леберехта Писториуса даже в Германии мало кому что-то говорит, а уж в других странах совершенно неизвестно.
Разве что кто-нибудь вспомнит, что аппарат для домашней перегонки шнапса в Германии называется буквально "самогонным аппаратом Писториуса".
Между тем, этот фермер, купец и изобретатель-самородок произвел настоящую революцию. Придуманная им конструкция с так называемым дефлегматором позволила сделать производство высокоградусного алкоголя простым, общедоступным, качественным и дешевым.
Сивушные масла - в отстойник
Принцип работы дефлегматора (многим он известен как прикубник или сухопартник) основам на хорошо известном свойстве спиртовых соединений. Они закипают и испаряются при более низких температурах, чем сивушные масла, которые портят "продукт" своим неприятным запахом и вкусом, изменяют его цвет.
В дефлегматоре, где создаются условия для конденсации, спирт испаряется, частично сконденсированный пар уходит по трубкам, а остальное оседает и остается в специальных емкостях внизу дефлегматора - отстойниках.
Внешне все это выглядит сегодня как стеклянная колба со змеевиком. Во времена Писториуса подобные изделия из стекла были слишком дорогими и труднодоступными, поэтому обычно использовали медь.