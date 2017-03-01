200 лет назад был изобретен первый самогонный аппарат

Не сочтите за псевдопатриотическую "борьбу за приоритеты", но самый первый самогонный аппарат (во всяком случае, такой, каких тысячи сегодня в России и на Украине) действительно изобрел немец.

И этому даже есть доказательство - патент, который автор этого изобретения получил в 1817 году за "изготовление и использование оригинального аппарата для перегонки и дистилляции высокоградусного алкоголя".

Имя Иоганна Генриха Леберехта Писториуса даже в Германии мало кому что-то говорит, а уж в других странах совершенно неизвестно.

Разве что кто-нибудь вспомнит, что аппарат для домашней перегонки шнапса в Германии называется буквально "самогонным аппаратом Писториуса".

Между тем, этот фермер, купец и изобретатель-самородок произвел настоящую революцию. Придуманная им конструкция с так называемым дефлегматором позволила сделать производство высокоградусного алкоголя простым, общедоступным, качественным и дешевым.

Сивушные масла - в отстойник

Принцип работы дефлегматора (многим он известен как прикубник или сухопартник) основам на хорошо известном свойстве спиртовых соединений. Они закипают и испаряются при более низких температурах, чем сивушные масла, которые портят "продукт" своим неприятным запахом и вкусом, изменяют его цвет.

В дефлегматоре, где создаются условия для конденсации, спирт испаряется, частично сконденсированный пар уходит по трубкам, а остальное оседает и остается в специальных емкостях внизу дефлегматора - отстойниках.

Внешне все это выглядит сегодня как стеклянная колба со змеевиком. Во времена Писториуса подобные изделия из стекла были слишком дорогими и труднодоступными, поэтому обычно использовали медь.