200 лет назад был изобретен первый самогонный аппарат

 (6)
Deutsche Welle
среда, 1 марта 2017 г. 19:45
Не сочтите за псевдопатриотическую "борьбу за приоритеты", но самый первый самогонный аппарат (во всяком случае, такой, каких тысячи сегодня в России и на Украине) действительно изобрел немец.
© Scanpix

И этому даже есть доказательство - патент, который автор этого изобретения получил в 1817 году за "изготовление и использование оригинального аппарата для перегонки и дистилляции высокоградусного алкоголя".

Имя Иоганна Генриха Леберехта Писториуса даже в Германии мало кому что-то говорит, а уж в других странах совершенно неизвестно.

Разве что кто-нибудь вспомнит, что аппарат для домашней перегонки шнапса в Германии называется буквально "самогонным аппаратом Писториуса".

Между тем, этот фермер, купец и изобретатель-самородок произвел настоящую революцию. Придуманная им конструкция с так называемым дефлегматором позволила сделать производство высокоградусного алкоголя простым, общедоступным, качественным и дешевым.

Сивушные масла - в отстойник

Принцип работы дефлегматора (многим он известен как прикубник или сухопартник) основам на хорошо известном свойстве спиртовых соединений. Они закипают и испаряются при более низких температурах, чем сивушные масла, которые портят "продукт" своим неприятным запахом и вкусом, изменяют его цвет.

В дефлегматоре, где создаются условия для конденсации, спирт испаряется, частично сконденсированный пар уходит по трубкам, а остальное оседает и остается в специальных емкостях внизу дефлегматора - отстойниках.

Внешне все это выглядит сегодня как стеклянная колба со змеевиком. Во времена Писториуса подобные изделия из стекла были слишком дорогими и труднодоступными, поэтому обычно использовали медь.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Телемост: двуязычное образование в Балтии и конкурентоспособность на рынке труда

Телемост: двуязычное образование в Балтии и конкурентоспособность на рынке труда
Латвия и Эстония 13 лет назад провели схожие реформы системы образования. Сегодня они вновь на пороге перемен. Как эстонское образование стало одним из лучших в мире? Чему хотят учиться в Латвии?

Рейс British Airways задержали из-за мыши в самолете

Рейс British Airways задержали из-за мыши в самолете
Вылет рейса авиакомпании British Airways из Лондона в Сан-Франциско задержался в среду на несколько часов, поскольку на борт проникла мышь.

Молдова решила отозвать посла из России (1)

Молдова решила отозвать посла из России
Правительство Молдовы приняло решение отозвать посла республики в России Дмитрия Брагиша, сообщает РИА Новости.

200 лет назад был изобретен первый самогонный аппарат (6)

200 лет назад был изобретен первый самогонный аппарат
Не сочтите за псевдопатриотическую "борьбу за приоритеты", но самый первый самогонный аппарат (во всяком случае, такой, каких тысячи сегодня в России и на Украине) действительно изобрел немец.

ООН не нашла вины России в обстреле гуманитарной колонны под Алеппо (7)

ООН не нашла вины России в обстреле гуманитарной колонны под Алеппо
К обстрелу гуманитарной колонны в пригороде Алеппо 19 сентября 2016 года причастны сирийские ВВС, говорится в отчете независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Сирии.
Facebook друзья
Rambler's Top100