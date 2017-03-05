200 лет без войны: почему Швеция решила вернуть призыв

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rus.DELFI.lv
воскресенье, 5 марта 2017 г. 13:10
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Шведы не хотят служить за 2100 евро в месяц
На этой неделе правительство Швеции заявило о том, что в стране будет восстановлен воинский призыв — причем благодаря равноправию полов он будет распространяться и на юношей, и на девушек. Почему страна, которая формально не участвовала в войнах с 1814 года, озаботилась милитаризацией?
© Reuters / Scanpix

Численность регулярной шведской армии составляет около 20 тысяч человек, и сегодня многие обозреватели полагают, что с точки зрения обороны страна является "слабым звеном" во всей Скандинавии. Несмотря на то, что Швеция не является членом НАТО, до последнего времени слабость армии не слишком волновала как правительство, так и простых жителей страны. Однако буквально за пару лет ситуация изменилась.

Начиная с 2018 года в вооруженные силы будут присылать повестки 13 000 молодых людей, появившимся на свет после 1999 года. Четыре тысячи из них будут отобраны для прохождения воинской службы. Кроме того, Швеция адаптирует норвежскую модель, в рамках которой в армии служат как добровольцы, так и призывники.

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Шведы не хотят служить за 2100 евро в месяц
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