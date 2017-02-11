17 человек погибли в давке на стадионе в Анголе

 (1)
bbcrussian.com
суббота, 11 февраля 2017 г. 17:58
Еще десятки человек, попавшие в давку, получили травмы. Сообщается, что фанаты начали штурмовать ворота стадиона, чтобы попасть на матч между двумя местными командами - Santa Rita de Cassia и Recreativo de Libolo.
Futbolo tragedija Angoloje (Twitter nuotr.)
© DELFI montažas

Еще десятки человек, попавшие в давку, получили травмы. Сообщается, что фанаты начали штурмовать ворота стадиона, чтобы попасть на матч между двумя местными командами - Santa Rita de Cassia и Recreativo de Libolo.

По словам врачей, большинство жертв умерли от удушья: упав, они уже не могли подняться и были буквально затоптаны толпой.

"Люди были вынуждены идти, наступая на других. Всего 76 пострадавших, из них -17 погибли", - рассказал главврач местной больницы Эрнесто Луис.
Сообщается, что среди погибших есть дети.

Президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш выразил соболезнования семьям погибших и распорядился провести расследование инцидента.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

17 человек погибли в давке на стадионе в Анголе (1)

Futbolo tragedija Angoloje (Twitter nuotr.)
Еще десятки человек, попавшие в давку, получили травмы. Сообщается, что фанаты начали штурмовать ворота стадиона, чтобы попасть на матч между двумя местными командами - Santa Rita de Cassia и Recreativo de Libolo.

Иран может открыть небо для российских военных самолетов (9)

Иран может открыть небо для российских военных самолетов
Иран может открыть небо для российских самолетов для осуществления операций в Сирии. Об этом заявил глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Как передает агентство Tasnim, он подчеркнул, что речь идет о самолетах, которые осуществляют "транспортную поддержку" операций против террористических групп в Сирии.

Турция проведет референдум об изменениях в конституции в апреле (3)

Turkija
Референдум по вопросу о внесении поправок в конституцию Турции состоится 16 апреля 2017 года. Об этом сообщил глава Высшего избирательного совета Турции, передает агентство Reuters.

В школах Англии появятся уроки кибербезопасности (1)

Cyber-crime
Английским школьникам предложат посещать уроки кибербезопасности, для того чтобы найти среди них потенциальных экспертов для защиты государства от хакерских атак.

В США требуют расследования в адрес советника Трампа (11)

В США требуют расследования в адрес советника Трампа
Демократы в США требуют расследования в отношении советника Трампа по безопасности. Утверждается, что еще не вступив в должность, Флинн обсуждал санкции с послом РФ, что запрещено законом.
Facebook друзья
Rambler's Top100