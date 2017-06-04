12 человек задержано после теракта в Лондоне, унесшего 7 жизней

Лондонская полиция объявила о задержании 12 человек, возможно, причастных или имеющих отношение к нападению в центре британской столицы в субботу вечером, в результате которого погибли семь и были ранены более 45 человек. Фургон врезался в толпу, после чего вооруженные ножами люди начали нападать на прохожих.

Три нападения в Великобритании совершены на протяжении столь короткого временного промежутка. Терроризм, направленный на "мягкие" цели, многими начинает ощущаться как новая реальность, новая норма.

Жестокая правда жизни состоит в том, что угроза подобного рода совершенно типична, если принять во внимание цели, которые ставят перед собой джихадисты, совершающие кровавые вылазки по всей Европе.

С 2013 года британские спецслужбы предотвратили 18 запланированных нападений. Во многих из них подозреваемые намеревались совершить действия, аналогичные тем, что произошли недавно на Вестминстерском мосту и Лондонском мосту.

Попытки применять взрывчатку – подобные недавней трагедии в Манчестере – достаточно редки, поскольку их реализация требует определенной технической подготовки. Использовать в качестве оружия автомобили и ножи куда как проще; к тому же именно к этому уже давно призывают своих сторонников так называемое "Исламское государство" и другие джихадистские группировки.

Цель трех людей, напавших на лондонцев и туристов в самом центре города, совершенно ясна: они были намерены не только убивать других, но и потерять собственные жизни.

Они не могли не понимать, что их действия неотвратимо приведут к появлению на улицах вооруженных полицейских формирований, - и надетые на них фальшивые пояса смертников лишь ускорят то, к чему стремится их извращенный разум: их собственную гибель.

Ещё два года назад, в июле 2015 года, премьер-министр Дэвид Кэмерон объявил пятилетнюю войну с исламским экстремизмом. Главным оружием той войны должны были стать британские либеральные ценности - закон, демократия и равноправие.

Тогда ведущий "Пятого этажа" Михаил Смотряев и профессор Брэдфордского университета Джон Расселл искали ответ на вопросы, может ли быть успешной такая стратегия и как защитить молодых людей от радикализма и экстремизма?

Полиция задержала 12 человек

12 человек задержаны в связи с нападением на Лондонском мосту накануне вечером, сообщают информагентства со ссылкой на Скотленд-Ярд.

Ранее стало известно, что полиция проводит операцию около дома в районе Баркинг на востоке Лондона, где жил один из предполагаемых террористов.

Полиция уточнила, что обыски продолжаются.