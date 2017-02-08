Жириновский опроверг, что предлагал включить Беларусь в состав РФ

«Журналисты подают, что я предлагаю Белоруссию включить в состав России. Я ничего такого не предлагал», — заявил он в Москве 8 февраля, пишет интернет-газета naviny.by

Жириновский пояснил, что в рамках своего программного выступления на 30-м съезде ЛДПР говорил о сотрудничестве в газовой сфере между Беларусью и Россией.

«Лукашенко просит денег все больше и больше. Хочет покупать газ по внутренним ценам. Я сказал на 30-м съезде ЛДПР: если внутренние цены — становитесь частью нашего государства, и у вас будут все внутренние цены и полная безопасность», — добавил политик.

Подобным высказыванием, пояснил Жириновский, он хотел продемонстрировать, что «внутренние цены должны быть для тех, кто находится в составе российского государства».

«Ни одно государство в мире не будет продавать товар по внутренним ценам иностранцам», — добавил он.

Выступая 4 февраля на съезде ЛДПР, Жириновский сравнил поведение президента Беларуси с теленком из русской поговорки, который «двух маток сосет».

«Белорусский руководитель все, что можно, высосал из России, но мы уже говорим: сколько же можно. Что хочет Лукашенко? Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими. С какой стати? Тогда давайте вы будете частью нашего государства. И вот сидит: дай Россия, дай Евросоюз. Как хорошо», — цитировала Жириновского российская «Парламентская газета».

Высказывания лидера ЛДПР получили большой общественный резонанс в Беларуси. Активист организации «Моладзь БНФ» Максим Солод 5 февраля обратился в МВД Беларуси с требованием дать правовую оценку высказываниям Жириновского и рассмотреть вопрос о запрете ему въезда в Беларусь.