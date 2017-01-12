Жесткие меры по борьбе с наркоманией в Беларуси не дают эффекта

За пять дней до нового года в Гродно девять человек попали в реанимацию из-за отравления неизвестными психотропными веществами. УВД Гродненского облисполкома сообщило, что среди пострадавших - 20-30-летние молодые люди. Удалось установить, что во всех случаях наркотики приобретались через интернет-магазины "Концерн Калашников" (не имеет никакого отношения к российскому производителю оружия. - Ред.) и "Зубр".

В Гродно же находится и штаб-квартира "Движения матерей 328", объединившего родителей лиц, осужденных по ст. 328-й УК, предусматривающей наказание за наркопреступления. С 1 января 2015 года в Беларуси, напоминают активисты движения, максимальное наказание за сбыт наркотиков увеличено до 25 лет лишения свободы. По их данным, с тех пор на длительные сроки осуждены более 12 тысяч человек, которым в колониях созданы невыносимые условия. Но чрезвычайные меры, утверждают в "Движении матерей 328", не дают ожидаемого эффекта.

Своими глазами

Декрет президента №6 "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков", ужесточивший наказание за их сбыт, появился после роста в 2014 году количества подростковых отравлений и смертей, связанных с потреблением синтетических наркотиков - спайсов и миксов. Критикуя декрет, матери осужденных уже тогда предрекали ему провал.

Новый случай отравления в Гродно не удивил никого, говорит мужчина лет пятидесяти, представившийся Василием Ивановым (фамилия изменена. - Ред.). Он примкнул к движению родителей и стал проводить собственное расследование после того, как его сын попробовал наркотик и был осужден по 328-й статье.

Прямо на глазах у корреспондента DW Иванов показал, как в течение пяти минут при наличии доступа в интернет можно выйти на неограниченное предложение доз психотропов в Гродно. "Концерн Калашников", представляющий собой лишь название ветки на интернет-форуме, и через две недели после громкого проишествия в Гродно продолжает работать. По наблюдению Иванова, на территории Беларуси действуют более 80 таких ресурсов-дилеров, из которых работали на тот момент около 40.

Стань дилером

Торговля психотропными веществами в Гродно шокируют своей доступностью и простотой. На комбинацию слов, ключевым из которых является "скорость", поисковики выдают несколько форумов с предложениями наркотиков. Далее их продавцы предлагают желающим перейти с форума в один из интернет-мессенджеров. Таким образом, они остаются анонимны и могут даже не находиться в Беларуси. А через мессенджеры они, совершенно не стесняясь, предлагают свой товар.

Вместо приветствия пишется фраза "прайс, бро!", и торговец предлагает на выбор десяток вариантов - от одной дозы до большой партии для самостоятельного распространения. В интернете есть даже сайт, обучающий продажам наркотиков в Сети. Для оплаты используются электронные кошельки.

В любом банковском терминале покупатель спайса делает оплату белорусскими рублями, фотографирует чек и самое позднее через три часа может забрать так называемую закладку - спрятанный на улице наркотик. Закладки предлагаются по всей Беларуси.

Они, объясняет Василий Иванов, работают, как обычный магазин - дают рекламу на улицах города, рисуя интернет-адрес с помощью трафарета на камнях и стенах, спамят ссылки в интернете, нанимают себе сотрудников. Например, услуга по закладке на улицах Гродно одной дозы стоит 8 долларов. Конечно, для молодежи огромен риск получить большой срок, но велик и соблазн за пару дней заработать две зарплаты родителей.

Условия содержания

В это же время, как сообщила DW лидер "Движения матерей 328" Лариса Жихарь, число осужденных по 328-й статье выросло до устрашающих размеров. Таких заключенных уже направляют не только в переполненные спецколонии в Глубоком и Ивацевичах, но и в Шклов и Бобруйск, а наиболее жестокое обращение с ними сейчас фиксируется в витебской "Витьбе-3".

Чтобы отличить "наркоманов" от остальных осужденных, их заставляют нашивать на одежду специальные опознавательные знаки - лоскуты зеленого цвета на груди, на которых написаны фамилия и отряд. Правозащитники увидели в этом сходство с поведением нацистов во время Второй мировой войны - похожим образом те метили евреев.

И такое сравнение корректно, уверена Лариса Жихарь: "Осужденным по 328-й запрещено покидать территорию своего отряда, а зеленые нашивки позволяют администрации идентифицировать заключенного, вышедшего из как бы своего "гетто".