Зарплата большинства белорусов недотягивает до средней

 (4)
Tut.by
среда, 26 июля 2017 г. 11:45
Каждый десятый работник в Беларуси — 10,4% — зарабатывал в мае до 300 белорусских рублей (132 евро), сообщает Белстат.
© AFP/Scanpix

По данным обследования организаций о распределении численности работников по размеру начисленной зарплаты, больше 2 тысяч рублей получали 2,2% от общего числа специалистов. Год назад их было 1,6%.

До 600 рублей (264 евро) в мае получали 50,2% работающих белорусов, а от 600 до 800 рублей (593 евро) — 20,6%. Напомним, средняя зарплата в Беларуси в мае составила 795,2 рубля (351 евро). Получается, что заработки большинства белорусов не дотягивали до средних по стране.

Удельный вес работников с зарплатой от 1000 до 1500 рублей (441 - 662 евро) в мае вырос до 11,7% (год назад их было 9,3%).

Напомним, в Беларуси четвертый месяц подряд растет средняя зарплата.

Напомним, в апреле этого года президент заявил, что зарплата в 1000 рублей (441 евро) — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать.

Достижение средней зарплаты в Беларуси в 2017 году размером в 1000 рублей, как того требует Александр Лукашенко, реально, заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Беларусь

Зарплата большинства белорусов недотягивает до средней (4)

Зарплата большинства белорусов недотягивает до средней
Каждый десятый работник в Беларуси — 10,4% — зарабатывал в мае до 300 белорусских рублей (132 евро), сообщает Белстат.

Власти Беларуси включили ностальгию в список политических инструментов

Власти Беларуси включили ностальгию в список политических инструментов
Глава МИД Беларуси Владимир Макей призвал скептически настроенных представителей белорусской диаспоры перейти «от менталитета противостояния к менталитету партнерства», пишет интернет-газета naviny.by

За что посадили одного из авторов по "делу о пророссийских публицистах" в Беларуси?

За что посадили одного из авторов по делу о пророссийских публицистах в Беларуси?
Вчера Юрий Павловец, один из трех арестованных по делу «пророссийских публицистов» проиграл суд о защите чести и достоинства по иску к «Советской Белоруссии».

ПАСЕ: введение моратория на смертную казнь - вопрос политической воли Минска (6)

ПАСЕ: введение моратория на смертную казнь - вопрос политической воли Минска
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) уверены, что ничто не может помешать властям в Минске ввести мораторий на смертную казнь. Об этом говорится в совместном заявлении спецдокладчиков ПАСЕ по отмене смертной казни Ива Крюштана и по ситуации в Беларуси Андреа Ригони, обнародованном 24 июля в связи с вынесением в Могилеве двух смертных приговоров.

DW: Как "русский мир" вербует белорусских журналистов (7)

Darbas prie kompiuterio
Белорусским издателям и корреспондентам предлагается за российские деньги "продвигать ряд тем". Эксперты считают это внедрением технологий "гибридных войн" со стороны России.
Facebook друзья