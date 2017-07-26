Зарплата большинства белорусов недотягивает до средней

По данным обследования организаций о распределении численности работников по размеру начисленной зарплаты, больше 2 тысяч рублей получали 2,2% от общего числа специалистов. Год назад их было 1,6%.

До 600 рублей (264 евро) в мае получали 50,2% работающих белорусов, а от 600 до 800 рублей (593 евро) — 20,6%. Напомним, средняя зарплата в Беларуси в мае составила 795,2 рубля (351 евро). Получается, что заработки большинства белорусов не дотягивали до средних по стране.

Удельный вес работников с зарплатой от 1000 до 1500 рублей (441 - 662 евро) в мае вырос до 11,7% (год назад их было 9,3%).

Напомним, в Беларуси четвертый месяц подряд растет средняя зарплата.

Напомним, в апреле этого года президент заявил, что зарплата в 1000 рублей (441 евро) — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать.

Достижение средней зарплаты в Беларуси в 2017 году размером в 1000 рублей, как того требует Александр Лукашенко, реально, заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.