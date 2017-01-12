Запланирован третий раунд переговоров о безопасности Островецкой АЭС

Отвечая на вопрос БелаПАН, чиновница отметила, что одновременно идут два переговорных процесса с Литвой по поводу Белорусской АЭС.

Первый связан с обсуждением проблемных вопросов строительства, второй — с обсуждением проекта белорусско-литовского соглашения согласно Конвенции Эспоо в части оценки воздействия станции на окружающую среду в трансграничном контексте после введения АЭС в эксплуатацию.

"Что касается второго, то у нас прошло два раунда, и третья встреча была запланирована на январь 2017 года (ранее сообщалось о конце октября 2016 года. — БелаПАН.). Что касается первого, то также прошло два раунда переговоров, третий мы запланировали на первый квартал 2017 года. Я не исключаю, что эти два процесса объединятся в один, — сказала Малкина. — Обсуждается площадка для переговоров — город Вильнюс. Мы встречаемся на принципах ротации".

Первый замминистра сообщила, что в начале января 2017 года Минск направил письмо о готовности "принять наиболее удобную для Литвы дату, чтобы встретиться для обсуждения вопросов, которые находятся в зоне повышенного внимания".

На втором раунде двусторонних консультаций в Вильнюсе в сентябре 2016 года белорусские и литовские эксперты не смогли преодолеть разногласия по БелАЭС. Были подняты вопросы, связанные с инцидентами на строительстве станции, проведением стресс-тестов и SEED-миссии в Беларуси, а также технические вопросы проекта Белорусской АЭС и возможных рисков загрязнения реки Нярис (Вилия) и подземных вод Вильнюса.

4 января Литва назначила Дарюса Дегутиса спецпослом по особым поручениям по вопросам строительства БелАЭС. Он будет представлять "сформированную позицию Литвы" по Белорусской АЭС в вопросах ядерной безопасности и проблемам окружающей среды, следить за ситуацией на национальном, региональном и международном уровнях, а также способствовать координации литовских ведомств.

Кроме того, спецпосол будет представлять позицию Литвы при сотрудничестве с международным сообществом, обмениваться информацией с другими странами, правительственными и неправительственными организациями, парламентами.

Решение о назначении спецпосла по вопросам строительства БелАЭС было принято 3 января на встрече литовских министров иностранных дел, окружающей среды и энергетики.

Три министра также направили письма высокопоставленным представителям Еврокомиссии и директору Международного агентства по атомной энергии, в которых обратили внимание на уже шестой по счету инцидент, связанный со строительством АЭС в Островце (Гродненская область).

Министры просят обеспечить контроль этих организаций над реализацией белорусского проекта. Литва в письмах выражает убежденность в том, что Беларусь продолжит небезопасное развитие АЭС, которая будет находиться в 50 км от Вильнюса, а если проект и далее будет реализовываться без соблюдения международных требований безопасности, то он будет представлять угрозу для безопасности всего региона.

Вечером 28 декабря на строительную площадку атомной станции доставили из России новый корпус реактора для АЭС. В дороге с ним произошел инцидент. По информации администрации БелАЭС, 26 декабря во время маневрирования на станции Славное случилось "незначительное касание защитного металлического транспортного кожуха перевозимого сверхнегабаритного груза об опору контактной сети". При этом повреждений на корпусе реактора не выявили.

С первым реакторным корпусом для БелАЭС также произошел инцидент — 10 июля на стройплощадке станции во время пробной тренировочной установки 330-тонный агрегат сорвался и упал. По требованию белорусской стороны Россия согласилась его заменить.

Белорусская АЭС строится при участии России под Островцом в Гродненской области. Она будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2.400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения.