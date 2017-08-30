"Запад-2017". Лукашенко расплачивается за союз с империей

Группировка российских войск, которая будет участвовать в маневрах «Запад-2017», вернется в Россию до 30 сентября. Это заявление Белоконева, руководителя учений от белорусской стороны, начальника генштаба Вооруженных сил — первого заместителя министра обороны (чувствуете калибр?), стало одним из главных акцентов мероприятия.

Посткрымский синдром

Казалось бы, чисто технический, организационный момент — когда они там вернутся в свои казармы. Но нет, момент очень даже политический. Потому что из соседних с Беларусью стран, а также из среды внутренних оппонентов Александра Лукашенко звучат опасения, что Россия использует маневры для внешней агрессии или же гибридной оккупации самой Беларуси.

По словам Белоконева, ажиотаж в связи с «Западом-2017» непонятен. Да нет же, очень даже понятен. Реакцию Запада в целом и особенно соседей России можно объяснить очень коротко: посткрымский синдром.

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Минск же сегодня заинтересован сохранить и укрепить тренд нормализации отношений с Евросоюзом, США. Это вынуждает оправдываться за учения с особым старанием, придерживая привычную риторику о коварном монстре НАТО, подползающем к синеокой Беларуси (хотя в редуцированном виде эта нота тоже звучит).

Значительную часть брифинга Белоконев посвятил не собственно «Западу-2017», а обзору натовских маневров, вообще процессу наращивания сил Североатлантического альянса в регионе. Подтекст прозрачен: они, мол, делают то же, и даже в больших масштабах, так что нечего в нас тыкать пальцем.

Правда, остался за кадром тот момент, что НАТО стало усиливать свое присутствие в странах Балтии и Польше в основном под влиянием российско-украинского конфликта. Да, после того как зеленые человечки отжали Крым, а хорошо вооруженные «шахтеры и трактористы» развернули боевые действия на Донбассе, входящие в Североатлантический альянс соседи России, имеющие трудный исторический опыт, запаниковали. А чего вы хотели?

Ажиотаж очень даже понятен

У балтийских соседей России страх перед оккупацией — «на генном уровне», заявил в комментарии для Naviny.by белорусский военный эксперт Александр Алесин. Эти страны, по его словам, и раньше, до Крыма, просили усилить помощь в рамках ЕС и НАТО. В ситуации же «после Крыма» у Североатлантического альянса не оставалось иного выбора, кроме как отреагировать на призывы, иное, считает аналитик, было бы «потерей лица».

Усиление присутствия в Польше, странах Балтии — это реализация курса, намеченного прежде всего Варшавским саммитом альянса, прошедшим в июле 2016 года, отметил эксперт.

Именно тогда, в частности, было решено развернуть в странах Балтии и Польше четыре батальона НАТО (вокруг которых сейчас столько ажиотажа уже с восточной стороны: агрессивный блок наступает и все такое). Причем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг квалифицировал тогда новое развертывание войск как «сдерживающий фактор для России».

Теперь «всё, что бы Россия ни делала, будет иметь фоном ее действия в Украине», где Москва «подставилась», считает Алесин.

Да, сейчас у Кремля (по ряду причин, анализ которых — отдельная тема) нет былого драйва. Владимир Путин, может, и рад был бы все открутить назад, да поздно.

Ну а натовская машина раскочегарилась. И понятно, сейчас тема гипотетической российской агрессии просто выгодна ряду западных политиков, военных лоббистов. Наконец, ее, как и всякую горячую тему, охотно раскручивает пресса.

Бумеранг возвратился, и нечего удивляться «ажиотажу».

Статкевича «закрыли»

При всем при том трудно себе представить в Беларуси протесты против «Запада-2017», сравнимые по масштабам с уличными волнениями февраля — марта, когда тысячи «дармоедов» выступали против декрета № 3. Тогда власти конкретно залезли в карман, а это задевает рядового белоруса не в пример сильнее, нежели гипотетические угрозы, о которых говорит оппозиция.

К тому же массу успокаивает опыт (другой вопрос, не устарел ли он после Крыма): подобные учения проводились у нас не раз (причем в 2009 году были даже масштабнее, приезжало около шести тысяч российских военных), и ничего страшного не случилось. Наконец, в белорусском обществе по большому счету нет враждебного отношения к русскому солдату.

Но власти не хотят даже малейшей, символической внутренней турбулентности в связи с этими учениями. И если заявление насчет начала гибридной оккупации из уст давно находящегося в эмиграции лидера Консервативно-христианской партии — БНФ Зенона Пазьняка, видимо, не особо будоражит белорусское начальство, то вот Николая Статкевича, анонсировавшего на 8 сентября протестную акцию в центре Минска, отправили отбывать административные аресты по старым делам. Не исключено, что его изоляцию умышленно приберегли до удобного момента.

«Оккупантов» прибудет до смешного мало

На брифинге была упомянута и страшилка о четырех тысячах вагонов, заказанных российской армией для учений.

Подчеркнув, что четыре тысячи вагонов — это примерно полторы мотострелковые дивизии, генерал Белоконев позволил себе иронию: «Хотел бы посмотреть на такого военного деятеля, который решился бы совершить агрессию и оккупацию такими силами. Очевидно, он вошел бы в книгу рекордов Гиннесса, правда не как военный, а как параноик и ненормальный авантюрист».

Якобы экспромт был прочитан по бумажке. Впрочем, практически весь брифинг был «озвучен» таким образом. Видимо, военные решили не импровизировать и не умничать, чтобы паче чаяния не подставить отсебятиной политическое руководство.

По сути же — да, «оккупантов» в рамках этих учений прибудет до смешного мало.

По официальным данным, в «Западе-2017» будут участвовать около 12,7 тыс. военнослужащих (это в пределах потолка, предусмотренного Венским документом 2011 года). В том числе на территории Беларуси — около 10,2 тыс. человек, 370 единиц бронетанковой техники, включая около 140 танков. При этом из России приедет лишь около трех тысяч военных, остальные — наши.

Серьезные эксперты склонны доверять этим цифрам. И трех тысяч солдат действительно чрезвычайно мало для захвата Беларуси или атаки на НАТО. Вдобавок Кремлю сейчас явно не до того (почему — надо писать отдельную статью).

Беларусь стала заложницей

Другое дело, что напряженность в регионе де-факто усиливается, а «эскалация — это путь тупиковый», подчеркивает Алесин. Он отмечает, что в ответ на размещение контингентов и вооружений НАТО Россия усиливает свою группировку в Калининградской области. Это возрастание напряженности между Москвой и Западом, по словам аналитика, чревато тем, что может быть усилено давление на Беларусь, чтобы она подключилась к противостоянию с НАТО.

В том числе не исключено и экономическое давление. Недавнее дискомфортное для Минска указание Путина связать поставки нефти в Беларусь с обязательством наших НПЗ экспортировать нефтепродукты через российские порты — пример того, что «мы на ниточке висим», подчеркнул Алесин.

В принципе, если смотреть шире, «Запад-2017» — это лишь частный пример того, что белорусское руководство за годы «братской интеграции» влезло в опаснейшую зависимость от восточной соседки. А та действиями против Украины (и раньше против Грузии) показала, что не рассталась с имперскими замашками.

Беларусь — не империя. Лукашенко и в дурном сне не станет выдвигать лозунги типа «Вильнюс наш» или «Белосток наш». Но сегодня Беларусь вынуждена расплачиваться за «братство по оружию» — военно-политический союз с империей.