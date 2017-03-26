"Задерживаем всех": в Минске продолжаются задержания

В воскресенье люди снова собрались в центре Минска, задержаны десятки человек

Около 12 часов дня по местному времени на Октябрьской площади в центре белорусской столицы собралось несколько десятков человек. Люди вышли в знак солидарности с задержанными накануне участниками Дня Воли.

Сюда также пришли зампредседателя Объединенной гражданской партии Антонина Ковалева и политик Виктор Корнеенко.

Сотрудники милиции под руководством начальника минского ОМОНа Дмитрия Балабы сначала просили всех разойтись. Мол, никакой акции сегодня не будет. В громкоговоритель собравшихся предупредили о том, что в отношении них может быть применена физическая сила и спецсредства.

«Все сборища незаконны», — сказал собравшимся Дмитрий Балаба.

После команды милиции «Задерживаем всех!» к площади подъехало два автозака. ОМОНовцы увезли около двадцати человек. Среди них — правозащитница Татьяна Ревяко, руководитель «Арт-сядзібы» Павел Белоус с женой, журналист Роман Протасевич, поэт Стась Карпов с братом.

Журналистов просят отойти на безопасное расстояние.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что после завершения акции на Октябрьской площади начались задержания в других районах Минска. В частности, на Немиге микроавтобус без опознавательных знаков увез пятерых человек «для установления личности».

Белорусской ассоциации журналистов стало известно о задержании сотрудников телеканала «Белсат» Алексея Минчонка и Алеся Залевского. Они находятся в Центральном РУВД.

С самого утра в центре Минска продолжают дежурить больше десятка автозаков. Машины расставлены по всему периметру Октябрьской площади, за Дворцом республики и в районе Купаловского театра.

Также пользователи TUT.BY отмечают, что по всему городу очень много патрульных, сотрудники ГАИ останавливают машины для проверки документов.

Поступает информация о новых акциях протеста и задержаниях в регионах. В частности, в Бобруйске сотрудники милиции забрали в автозак журналистов Светлану Головкину, Анатолия Санотенко, Виктора Масаловича, Андрея Шобина, Дмитрия Суслова («Коммерческий курьер») и Дениса Носова (БелаПАН), а также еще около двадцати человек, которые собрались на местной площади Победы.

«Одного мужчину забрали прямо из магазина, когда он покупал куртку. Нас посадили в автозак и привезли к УВД, — рассказала Светлана. — Одной женщине нужна помощь, ей отбили бока. У второй пятилетний сын остался один дома. Она просила передать мужу ключи от квартиры, но сотрудники милиции отказались».

После беседы некоторых журналистов отпустили без составления протокола.

Накануне, во время митинга на День Воли в Минске, силовики устроили жесткий разгон участников несанкционированной акции. По оценкам правозащитников, было задержано более семисот человек. Некоторых из них после составления протоколов отпускали домой, остальные дожидаются суда под стражей.