Зачем Лукашенко перетасовал кадровую колоду

В среду, 21 декабря, президент Беларуси объявил о перестановках в своей администрации. Ее новым руководителем стала Наталья Кочанова, прежде занимавшая пост вице-премьера, который отвечал за социальную сферу. Первым заместителем главы администрации назначен Максим Рыженков. Десять лет назад он уже работал в этой структуре, возглавляя управление внешней политики. А четыре года назад Рыженков переместился в кресло помощника президента по вопросам физкультуры, спорта и туризма. Позднее он также занимал пост вице-президента Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.

Статьи по теме: Лукашенко сменил главу президентской администрации

Новые назначения в ближайшем окружении президента Лукашенко эксперты, с которыми пообщалась DW, связывают со сложным экономическим положением страны и обострением отношений Минска и Москвы. Старые схемы не работают, поэтому идет лихорадочный поиск новых вариантов, считает аналитик Белорусского института стратегических исcледований (BISS) Елена Артеменко.

Новый человек под новые задачи?

Львиную долю времени своего выступления, в ходе которого Александр Лукашенко сообщил о назначении новых руководителей президентской администрации, он посвятил теме реформ и сокращения госаппарата. Поскольку в последнее время идет активная работа по подготовке конкретных очертаний реформ, минский политолог Евгений Прейгерман предположил, что Наталия Кочанова активно участвовала в этой работе и теперь получила мандат на реализацию уже имеющихся и готовящихся предложений.

Прейгерман обратил внимание на то, что главная идея в выступлении Лукашенко - новый стиль работы госслужащих, запрос на резкое повышение профессионализма высокопоставленных чиновников. Если при назначении предшественника Кочановой Александра Косинца президент хвалил его за жесткий стиль управления, то сейчас сделал акцент на гибкости, энергии и "переживании за дело".

Несколько месяцев назад, напомнил Прейгерман, Лукашенко требовал от прежнего главы администрации новых креативных идей, и, судя по данной им характеристике Качановой и ее первого зама, они в этом контексте сегодня выглядят более подходящими фигурами. Возможно, продолжает эксперт, в этом есть смысл, так как в 2014 году, когда Кочанова возглавляла Новополоцкий горисполком, Республиканская конфедерация предпринимательства назвала этот город лучшим в стране для ведения бизнеса.

Прежняя система себя не оправдала

Политический аналитик Александр Федута перечислил другие мотивы перестановок в президентской администрации. По его мнению, система сдержек и противовесов в госаппарате разбалансирована: ранее Лукашенко балансировал между различными чиновничьими кланами, но система себя не оправдала, и сегодня он предпочитает назначать на ключевые посты лиц, которые находятся вне кланов.

Сейчас, продолжает Федута, это важно, потому что Лукашенко предстоит сделать выбор: либо он идет на очередной президентский строк, либо (добившись некоторого смягчения экономического кризиса) назначает преемника. В такой ситуации ему нужны на ключевых постах люди, зависящие только от него одного, и назначение Кочановой - это как раз такой случай, уверен Федута.

На еще один аспект кадровых перестановок в администрации Лукашенко указала Елена Артеменко из BISS: когда меняются ключевые фигуры, аппарат становится более управляемым. Новые люди на своих постах, по ее выражению, будут более послушными просто в силу того, что чувствуют себя менее уверенно, нежели те, кто давно занимает руководящие должности.

Ждать ли чего-то радикально нового?

Артеменко сомневается, что в связи с назначением Натальи Качановой стоит ждать чего-то "нового и мягкого". Публичные выступления Качановой на прежних руководящих постах свидетельствуют о ее полной поддержке политики Лукашенко. А ее запомнившиеся высказывания по поводу социальной защиты были очень резкими.

Например, о зарплатах учителей и советах искать дополнительные источники дохода или о зарплатах молодых тренеров ДЮСШ, которые, по ее словам, должны быть готовы к жизни на 60 долларов в месяц. Однако все эти заявления, констатирует Елена Артеменко, говорят о том, что Кочанова может быть эффективной в идеологической сфере - так, как это понимают на госуровне в Беларуси.

Мнение оппонентов президента Лукашенко относительно последних кадровых перестановок выразил экс-министр труда Александр Соснов: "Диктатор не удовлетворен тем, что экономика валится, несмотря на все предпринимаемые усилия. Москва никак не даст денег на подкормку, и поэтому ситуация с каждым днем все хуже. Обеспечить выполнение своих обещаний народу Лукашенко не может".

Как выразился Соснов, Лукашенко хочет найти крайних, и заменить прежних (чиновников. - Ред.) новыми. При этом суть всех его действий укладывается в формулу "царь - хороший, бояре - плохие, вот бояр и тасуют".

Аппаратные игры

Минский политический обозреватель Роман Яковлевский в свою очередь отмечает, что впервые во главе администрации президента Беларуси оказалась женщина, которая, очевидно, по мнению властей, должна стать более успешным партнером молодого главы кремлевской администрации Антона Вайно.

Назначение Максима Рыженкова, по версии Яковлевского, может обострить аппаратную конкуренцию между МИДом и администрацией президента за влияние на внешнюю политику, несмотря на то, что никакой самостоятельности в определении внешнеполитических приоритетов у МИДа нет.

Аналитик напомнил, что администрация президента является личным штабом Лукашенко, действующего в соответствии с приписываемым Людовику XIV выражением "Государство - это я".