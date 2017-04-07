Зачем белорусы призывают ЕС к введению санкций против их страны?

Часть белорусской оппозиции высказывается за повторное введение санкций ЕС в отношении Беларуси. Причиной стали массовые задержания участников митинга оппозиции в День Воли 25 марта и других протестных акций, направленных против так называемого закона "о тунеядцах".
Только за март в Беларуси было задержано более 1000 человек за участие в мирных протестах. Более сотни было приговорено к штрафам или арестам. В связи с этим правоцентристская коалиция (в которую входят движение "За свободу", Объединенная гражданская партия (ОГП) и оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия" - Ред.) предложила ввести против режима Лукашенко точечные санкции. Об этом представители коалиции заявили в ходе встречи с участниками делегации ЕС, состоявшейся в Минске 5 апреля.
Кто за и кто против
Часть оппозиции, объединившаяся в правоцентристскую коалицию, давно пытается добиться перемен в стране. Она требует реформ и либерализации в разных сферах экономики, а также изменения избирательного законодательства. А в связи с жесткой реакцией властей на протесты - освобождения всех задержанных, отмены декрета "о тунеядстве", ставшего причиной протестных акций, и обеспечения конституционного права на свободу собраний.
Добиться этого, считают лидеры коалиции, среди которых Юрась Губаревич, Анатолий Лебедько, Виталий Рымашевский, поможет введение точечных санкций ЕС в отношении силовиков, отдающих политически мотивированные приказы о задержаниях граждан, а также судей, осудивших мирных демонстрантов.
Наиболее последовательный сторонник жестких санкций Запада в отношении Беларуси - экс-кандидат в президенты на выборах 2010 года, а ныне политэмигрант Андрей Санников. Под жесткими санкциями подразумевается их распространение на контролируемые государством нефтяные и калийные компании-экспортеры. Санников убежден, что европейская политика вовлечения Беларуси в свою орбиту в отношении официального Минска не работает, а приостановив санкции, ЕС оказывает поддержку репрессивному аппарату Лукашенко.
Напомним, в феврале прошлого года Евросоюз частично ослабил санкционный режим в отношении Беларуси. В частности, санкции были сняты со 170 белорусских чиновников, в том числе с президента страны Александра Лукашенко, и трех белорусских компаний. Причиной стали активное содействие белорусского лидера усилиям ЕС по преодолению украинского кризиса, а также освобождение в августе 2015 года оппозиционного политика экс-кандидата в президенты Николая Статкевича.
Кампания "Говори правду" во главе с экс-кандидатом в президенты в 2016 году Татьяной Короткевич и политиком Андреем Дмитриевым также требует от белорусских властей освобождения всех задержанных и отмены декрета "о тунеядстве", но считает, что санкции ЕС в этом не помогут, а будут серьезным шагом назад.
Что движет сторонниками и противниками санкций
Суть конфликта между сторонниками и противниками санкций публицист Вадим Казначеев видит в том, что против санкций выступают те, кто не готов реально бороться с властью. Санкции, по его мнению, являются не основным, но дополнительным воздействием, которое при прочих усилиях оппозиции может поспособствовать переменам.
Политический аналитик Валерий Карбалевич указывает на иную причину. В условиях конфликта между Западом и официальным Минском структуры оппозиции, выступающие за санкции, становятся субъектами политического процесса, влияют на принятие решений Брюсселя в отношении Минска. "Они становятся акционерами, обладающими если не контрольным пакетом акций, то достаточным для реального участия в переговорах. Если санкции отменены, и процесс нормализации отношений с режимом продолжит набирать обороты, то оппозиция становится как бы лишней", - отмечает Карбалевич.
Политический аналитик Андрей Федоров суть спора между сторонниками и противниками санкций видит в разном понимании ими готовности белорусского общества к переменам. Первые убеждены, что стоит пошатнуть режим Лукашенко, "и демократия на белом коне въедет в страну". Вторые, по оценке Федорова, имеют более трезвый подход - "эти люди не очень уверены, что большинство белорусов так уж стремится к демократии". Протесты против декрета "о тунеядцах", по его мнению, преимущественно связаны с желанием белорусов сохранить достигнутое в прежние годы материальное благополучие.
Прагматиков беспокоит судьба Беларуси
Сторонники санкций, констатирует Андрей Федоров, требуют от Запада придерживаться своих основополагающих принципов - моральности. А их оппоненты прагматично думают не столько о том, чтобы добиться каких-то не самых значительных успехов, сколько об угрозе независимости Беларуси: "Будь санкции, которые Запад ранее накладывал в отношении белорусского режима, более жесткими, не исключаю, что Беларусь уже сейчас была бы в составе России".
"Выражая обеспокоенность по поводу нарушения прав человека и отсутствия экономических реформ, ЕС, вместе с тем, гораздо больше обеспокоен проблемой безопасности в регионе, - отмечает политолог Валерий Карбалевич. - И это рациональный довод противников санкций". По мнению эксперта, ответом на многочисленные комментарии к текстам и постам в соцсетях, в которых белорусы выражают недовольство недостаточным участием ЕС в судьбе Беларуси, вполне логично звучит вопрос: почему вообще Запад должен помогать Беларуси установить демократию?