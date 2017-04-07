Зачем белорусы призывают ЕС к введению санкций против их страны?

Из-за жесткой реакции белорусских властей на протестные акции, часть оппозиции выступает за введение санкций ЕС против Минска. Их оппоненты считают, что это ничего не даст.

Часть белорусской оппозиции высказывается за повторное введение санкций ЕС в отношении Беларуси. Причиной стали массовые задержания участников митинга оппозиции в День Воли 25 марта и других протестных акций, направленных против так называемого закона "о тунеядцах".

Только за март в Беларуси было задержано более 1000 человек за участие в мирных протестах. Более сотни было приговорено к штрафам или арестам. В связи с этим правоцентристская коалиция (в которую входят движение "За свободу", Объединенная гражданская партия (ОГП) и оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия" - Ред.) предложила ввести против режима Лукашенко точечные санкции. Об этом представители коалиции заявили в ходе встречи с участниками делегации ЕС, состоявшейся в Минске 5 апреля.

Кто за и кто против

Часть оппозиции, объединившаяся в правоцентристскую коалицию, давно пытается добиться перемен в стране. Она требует реформ и либерализации в разных сферах экономики, а также изменения избирательного законодательства. А в связи с жесткой реакцией властей на протесты - освобождения всех задержанных, отмены декрета "о тунеядстве", ставшего причиной протестных акций, и обеспечения конституционного права на свободу собраний.

Добиться этого, считают лидеры коалиции, среди которых Юрась Губаревич, Анатолий Лебедько, Виталий Рымашевский, поможет введение точечных санкций ЕС в отношении силовиков, отдающих политически мотивированные приказы о задержаниях граждан, а также судей, осудивших мирных демонстрантов.

Наиболее последовательный сторонник жестких санкций Запада в отношении Беларуси - экс-кандидат в президенты на выборах 2010 года, а ныне политэмигрант Андрей Санников. Под жесткими санкциями подразумевается их распространение на контролируемые государством нефтяные и калийные компании-экспортеры. Санников убежден, что европейская политика вовлечения Беларуси в свою орбиту в отношении официального Минска не работает, а приостановив санкции, ЕС оказывает поддержку репрессивному аппарату Лукашенко.

Напомним, в феврале прошлого года Евросоюз частично ослабил санкционный режим в отношении Беларуси. В частности, санкции были сняты со 170 белорусских чиновников, в том числе с президента страны Александра Лукашенко, и трех белорусских компаний. Причиной стали активное содействие белорусского лидера усилиям ЕС по преодолению украинского кризиса, а также освобождение в августе 2015 года оппозиционного политика экс-кандидата в президенты Николая Статкевича.

Кампания "Говори правду" во главе с экс-кандидатом в президенты в 2016 году Татьяной Короткевич и политиком Андреем Дмитриевым также требует от белорусских властей освобождения всех задержанных и отмены декрета "о тунеядстве", но считает, что санкции ЕС в этом не помогут, а будут серьезным шагом назад.

Что движет сторонниками и противниками санкций

Суть конфликта между сторонниками и противниками санкций публицист Вадим Казначеев видит в том, что против санкций выступают те, кто не готов реально бороться с властью. Санкции, по его мнению, являются не основным, но дополнительным воздействием, которое при прочих усилиях оппозиции может поспособствовать переменам.

Политический аналитик Валерий Карбалевич указывает на иную причину. В условиях конфликта между Западом и официальным Минском структуры оппозиции, выступающие за санкции, становятся субъектами политического процесса, влияют на принятие решений Брюсселя в отношении Минска. "Они становятся акционерами, обладающими если не контрольным пакетом акций, то достаточным для реального участия в переговорах. Если санкции отменены, и процесс нормализации отношений с режимом продолжит набирать обороты, то оппозиция становится как бы лишней", - отмечает Карбалевич.

Политический аналитик Андрей Федоров суть спора между сторонниками и противниками санкций видит в разном понимании ими готовности белорусского общества к переменам. Первые убеждены, что стоит пошатнуть режим Лукашенко, "и демократия на белом коне въедет в страну". Вторые, по оценке Федорова, имеют более трезвый подход - "эти люди не очень уверены, что большинство белорусов так уж стремится к демократии". Протесты против декрета "о тунеядцах", по его мнению, преимущественно связаны с желанием белорусов сохранить достигнутое в прежние годы материальное благополучие.

Прагматиков беспокоит судьба Беларуси

Сторонники санкций, констатирует Андрей Федоров, требуют от Запада придерживаться своих основополагающих принципов - моральности. А их оппоненты прагматично думают не столько о том, чтобы добиться каких-то не самых значительных успехов, сколько об угрозе независимости Беларуси: "Будь санкции, которые Запад ранее накладывал в отношении белорусского режима, более жесткими, не исключаю, что Беларусь уже сейчас была бы в составе России".

"Выражая обеспокоенность по поводу нарушения прав человека и отсутствия экономических реформ, ЕС, вместе с тем, гораздо больше обеспокоен проблемой безопасности в регионе, - отмечает политолог Валерий Карбалевич. - И это рациональный довод противников санкций". По мнению эксперта, ответом на многочисленные комментарии к текстам и постам в соцсетях, в которых белорусы выражают недовольство недостаточным участием ЕС в судьбе Беларуси, вполне логично звучит вопрос: почему вообще Запад должен помогать Беларуси установить демократию?