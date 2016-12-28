За убийство своих детей мужчине в Беларуси вынесен смертный приговор

Приговор оглашен 28 декабря на выездном заседании Гомельского областного суда в Мозыре. Судебные слушания проходили в закрытом режиме.

Убийство 9-летней Киры и 17-летнего Влада произошло 31 января 2016 года. По подозрению в убийстве был задержан их отец, который сам сообщил в милицию о преступлении.

После убийства Кирилл Козачек приехал на съемную квартиру супруги, где она жила со старшим сыном и сожителем, и рассказал ей о содеянном. Позвонил в милицию и сбросился с балкона четвертого этажа, но остался жив. Долгое время обвиняемый провел в больнице — у него были повреждения позвоночника и ног. Концентрация спирта в крови у мужчины в тот вечер составила 2,36 промилле.

Согласно данным экспертизы, обвиняемый в момент преступления мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

По данным следствия, житель Мозыря совершил преступление из чувства мести своей супруге, вызванного ее намерением расторгнуть с ним повторный брак (ранее они уже разводились, а затем повторно заключили брак) и жить раздельно. В октябре 2015 года женщина подала документы на развод, на момент совершения преступления супруги находились в бракоразводном процессе.

Адвокат сообщил БелаПАН, что его подзащитный намерен обжаловать приговор.

Это уже пятый смертный приговор из тех, что были вынесены, а также вступили в силу в Беларуси в 2016 году. Четыре человека казнены. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. Лишь один из приговоренных был помилован главой государства.

Беларусь — единственная в Европе страна, где до сих пор применяют смертную казнь. Международное сообщество — Совет Европы, Евросоюз, ОБСЕ, правозащитные организации — неоднократно призывали власти Беларуси ввести мораторий на смертную казнь с последующей ее отменой.

13 декабря этого года в Минске прошла конференция "Отмена смертной казни и общественное мнение", организованная при участии Совета Европы. Выступая на ней, замминистра иностранных дел Евгений Шестаков заявил, что число сторонников отмены смертной казни в Беларуси в последние годы выросло, но не достигло большинства. Глава парламентской комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Андрей Наумович сообщил, что в Палате представителей нового созыва создана рабочая группа по проблематике смертной казни.