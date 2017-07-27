За полгода население Беларуси сократилось почти на 10 000 человек

 (1)
Белорусские новости
четверг, 27 июля 2017 г. 16:15
За первые шесть месяцев текущего 2017 года количество людей, проживающих в стране, уменьшилось на 9,2 тысячи человек, о чем свидетельствуют данные Национального статистического комитета Беларуси.
Žmonės prie bankomato Minske (Baltarusija)
© Reuters/Scanpix

Напомним, что численность населения Беларуси на 1 января нынешнего года составляла 9504,7 тысячи человек. По состоянию на 1 июля, это число стало меньше. В настоящее время в республике проживает 9495,5 тысячи человек, пишет интернет-газета naviny.by

Количество зарегистрированных браков в Беларуси с начала года составило 26,3 тысячи. При этом, 15,4 тысячи браков было официально расторгнуто.

Белорусские новости
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Беларусь

За полгода население Беларуси сократилось почти на 10 000 человек (1)

Žmonės prie bankomato Minske (Baltarusija)
За первые шесть месяцев текущего 2017 года количество людей, проживающих в стране, уменьшилось на 9,2 тысячи человек, о чем свидетельствуют данные Национального статистического комитета Беларуси.

В Беларуси с нового учебного года будет расширено изучение китайского языка (1)

В Беларуси с нового учебного года будет расширено изучение китайского языка
В Беларуси с нового учебного года изучение китайского языка будет расширено, заявил министр образования Беларуси Игорь Карпенко сегодня на встрече с президентом Хефейского технологического университета (КНР) Лянь Лянем, передает БЕЛТА.

Зарплата большинства белорусов недотягивает до средней (11)

Зарплата большинства белорусов недотягивает до средней
Каждый десятый работник в Беларуси — 10,4% — зарабатывал в мае до 300 белорусских рублей (132 евро), сообщает Белстат.

Власти Беларуси включили ностальгию в список политических инструментов (1)

Власти Беларуси включили ностальгию в список политических инструментов
Глава МИД Беларуси Владимир Макей призвал скептически настроенных представителей белорусской диаспоры перейти «от менталитета противостояния к менталитету партнерства», пишет интернет-газета naviny.by

За что посадили одного из авторов по "делу о пророссийских публицистах" в Беларуси?

За что посадили одного из авторов по делу о пророссийских публицистах в Беларуси?
Вчера Юрий Павловец, один из трех арестованных по делу «пророссийских публицистов» проиграл суд о защите чести и достоинства по иску к «Советской Белоруссии».
Facebook друзья