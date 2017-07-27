За полгода население Беларуси сократилось почти на 10 000 человек

За первые шесть месяцев текущего 2017 года количество людей, проживающих в стране, уменьшилось на 9,2 тысячи человек, о чем свидетельствуют данные Национального статистического комитета Беларуси.

Напомним, что численность населения Беларуси на 1 января нынешнего года составляла 9504,7 тысячи человек. По состоянию на 1 июля, это число стало меньше. В настоящее время в республике проживает 9495,5 тысячи человек, пишет интернет-газета naviny.by

Количество зарегистрированных браков в Беларуси с начала года составило 26,3 тысячи. При этом, 15,4 тысячи браков было официально расторгнуто.