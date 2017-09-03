Как известно, импульс ей придал первый официальный визит А. Лукашенко в Грузию в апреле 2015 года. А продолжением, как уверяют, успешного развития двусторонних отношений должен будет стать официальный визит 4-5 сентября в Республику Беларусь заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Грузии Михеила Джанелидзе. По официальной информации, на предстоящих встречах в Минске будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, активизация торгово-экономического взаимодействия, развитие парламентских связей, реализация совместных проектов. При этом важно отметить, что в Тбилиси уже работает белорусское посольство. До этого, Грузия оставалась единственной страной в Закавказье, где Беларусь не имела собственной дипмиссии.

Но это никак не влияло на многолетнюю работу грузинского посольства в Минске. Даже после пятидневной войны в августе 2008 года между Россией и Грузией у Беларуси с Грузией сохранялись дипломатические отношения. Это вряд ли было бы возможно, если бы Беларусь признала сепаратистские режимы в Южной Осетии и Абхазии. К тому же, несмотря на официальный выход Грузии из СНГ, у нее с Беларусью продолжал функционировать безвизовый режим. Руководства двух стран просто без лишнего шума быстро обновили и подписали соответствующие документы.

У прошлого и нынешнего президентов Грузии не было и до сих пор нет оснований обижаться на своего белоарусского коллегу. В этом у исполнительной и законодательной ветвей власти в Грузии полное единодушие. То есть, несмотря на продолжающийся прозападный курс Грузии, так называемая многовекторность с пророссийским компонентом официального Минска нашла в Тбилиси благодатную почву.

В то же время общеизвестные примеры преследования оппозиции и существующие условия для ее деятельности в Грузии просто не сопоставимы с белорусскими реалиями. Например, в медийной сфере. В Грузии вообще отсутствует институт аккредитации любых журналистов. А ведь в Беларуси такая аккредитация является инструментом запрета на профессию. В Грузии законодательно запрещено государственным органам иметь свои СМИ. Конечно, это не значит, что отсутствуют провластные СМИ. Но юридически оформленных печатных и иных органов каких-либо государственных структур нет и в помине. Есть и другие грузинские примеры демократии, которые в современной Беларуси просто немыслимы. Стоит также отметить, что в Грузии не работает некий аналог белорусской президентской вертикали. Страна пребывает в состоянии парламентского правления.

Ни в какое сравнение с белорусами не может идти и отношение грузин к НАТО. Напомним, в результате всенародного референдума за членство Грузии в НАТО проголосовало более 70%. И никто в мире не подверг сомнению его результаты. По словам официальных лиц в Брюсселе, сегодня Грузия обладает всеми инструментами для вступления в НАТО. Был успешно реализован пакет усиленного сотрудничества НАТО – Грузия. Судя по заявлениям высокопоставленных натовских чиновников, , «с военной точки зрения Грузия отвечает стандартам НАТО». Как известно, для руководства Беларуси, находящегося в тесном военном союзе с Россией, такие стандарты просто неприемлемы. И в НАТО на своих границах там видят угрозу для себя. Или, как сегодня пытаются в Минске помягче сформулировать, – опасность. Но такие филологические изыски сути отношения официального Минска к Североатлантическому альянсу не меняют.

Тем не менее очевидная разновекторность интересов грузинской и беларуской сторон в сфере оборонной политики отнюдь не помешала Минску публично поддержать Тбилиси в отношении к Абхазии и Южной Осетии как к части грузинского государства. Такое единство взглядов было зафиксировано в совместном заявлении глав Грузии и Беларуси по итогам официального визита Лукашенко в Грузию в апреле 2015 года. Надо полагать, реакция Москвы на это могла пройти в Минск лишь негласно по дипломатическим каналам. А вот МИД Абхазии напомнил в своем заявлении, «что так называемая «территориальная целостность» Грузии в том формате, в котором ее видят в Грузии, с 1993 года просто не существует». Но, судя по совместному заявлению глав Грузии и Беларуси, такой формат этой проблемы видят и в Минске.

Правда, что касается отношений Минска с Сухуми, то они не прекращались и после изгнания грузин из Абхазии. И, оправдываясь за деловую дружбу с сепаратистами, беларуские власти ее называли связями лишь с «субъектами хозяйствования». Абхазские мандарины всегда можно было купить под вывеской «Грузия» на минских прилавках. Но в различных СМИ мелькала информация и о другой, оружейной торговле с Сухуми.

Очевидно, что после подписания в 2014 году союзного договора между РФ и Абхазией надобность в малосерийных поставках оружия у Сухуми отпала. Ведь, согласно этому договору, на средства РФ не позднее трех лет со дня вступления в силу документа будет проведена модернизация абхазской армии, в том числе поэтапная унификация стандартов военного управления, материально-технического обеспечения, денежного довольствия и социальных гарантий военнослужащих. Также будет организована подготовка вооруженных сил Абхазии и их оснащение современными видами вооружения. Актуальным представляется и то, что уже провозглашена объединенная группировка войск (сил) Вооруженных сил РФ и вооруженных сил Абхазии для отражения агрессии, которая уже функционирует два года. Как известно, в аналогичных стратегических замыслах Кремля Беларусь присутствует постоянно. Тем не менее, белорусская часть так называемого "союзного государства”" с оптимизмом развивает отношения с Грузией – недружественной другой, то есть российской, частью этого государства.

В Москве пока продолжают за этим наблюдать. Одним из проявлений особого интереса к развитию отношений Минска с Тбилиси стало тревожное для Грузии заявление Госпогранкомитета РБ о намерениях белорусской стороны решить вопрос о визовом режиме с Грузией в рамках Таможенного союза с целью унификации паспортно-визового режима. Дабы не возникало проблем с российской стороной. С тех пор уже не один год на эту тему толком ничего не слышно. Напомним, ранее белорусским гражданам было запрещено посещать Южную Осетию и Абхазию. И грузинская сторона высоко оценила такой шаг, «поскольку эта страна находится под колоссальным гнетом России».

А тем временем в Тбилиси продолжал расширять свою деятельность малоизвестный «Белорусский нефтяной торговый дом», за которым, по некоторым данным, в Москве также наблюдают с устойчивым сверхинтересом.

Согласно официальной информации, белорусской стороной был внесен денежный вклад в размере 10,4 тыс. евро в уставный капитал созданного с ее участием на территории Грузии ООО «БНХ Тбилиси». То есть в Грузии была зарегистрирована фирма, подконтрольная концерну «Белнефтехим». А если учесть, что Лукашенко в апреле приезжал в Тбилиси не только с сыном Николаем, но и со своим управделами Шейманом, то можно с большой степенью уверенности предположить, кому реально подконтролен «Белорусский нефтяной торговый дом» в Тбилиси.

Не секрет, что славная многовекторная внешняя политика Минска всегда опиралась кроме российской, также на нефть Азербайджана и Ирана— соседей Грузии. После снятия западных санкций с Ирана, на европейском и мировом рынках ожидают появления дешевой иранской нефти. Об этом с тревогой все больше начинают думать и российские нефтебароны. По мнению ряда экспертов, укрепление этакого белорусского хаба в виде «Белорусского нефтяного торгового дома» в Тбилиси, при складывающейся конъюнктуре на нефтяном рынке, может сыграть не только негативную роль для российской нефтянки, но и весьма доходную для подконтрольных фирм Управления делами главы белорусского государства. Видимо и на эту тему недавно говорил у себя Лукашенко с управделами Шейманом.

Надо полагать, большую ясность с этим «домом» в Тбилиси, как ожидается, должен будет внести предстоящий визит главы МИД Грузии в Беларусь, которого считают подконтрольным истинному сегодня хозяину Грузии, экс-премьеру 2012-2013 годов, миллиардеру Бидзине Иванишвили.