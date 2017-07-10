Яковлевский: у главы МИД Беларуси появился конкурент на европейской арене

Все дело в регламенте, как заверяет генсек Парламентской ассамблеи, или в позиции ОБСЕ? Прошедшую сессию ПА ОБСЕ "Беларускай праўдзе" прокомментировал политический обозреватель Роман Яковлевский.

-Резолюция с критикой белоруских властей не вошла итоговый документ ПА ОБСЕ – Минскую декларацию. Почему?

-Как объяснила генсек ПА ОБСЕ, по результатам голосования, когда количество поданных голосов «за» и против» оказалось одинаковым, было принято решение такую резолюцию не включать в итоговую Декларацию. Она также признала, что это была уникальная ситуация для ПА ОБСЕ. Очевидно, что такая «уникальность» с данной резолюцией могла стать возможной при эффективной предварительной работе всех государственных и негосударственных белорусских структур с делегатами, приехавшими в Минск. Итогом интенсивных собеседований в разных формах и стало данное решение, которое можно в некоторой степени назвать успехом.

-Ранее в ПА ОБСЕ не приняли достаточно жесткую резолюцию депутата Сейма Литвы Лауринаса Кащюнаса, который предлагал реабилитировать политзаключенных, призвать Минск к отмене смертной казни, а также выразить обеспокоенность по поводу строительства БелАЭС. ПА ОБСЕ выстраивает отношения с официальным Минском на принципе realpolitik?

-Не стоит преувеличивать роль ПА ОБСЕ и вообще ОБСЕ в современной международной политике. Хотя украинскую резолюцию за территориальную целостность Украины, принятую в Минске, оценили в мире, как важную. А что касается литовского проекта резолюции, то его судьба может негативно повлиять и на атмосферу отношений депутатов Сейма Литвы уже с коллегами-депутатами из других европейских парламентов. Поведение некоторых их них стало полной неожиданностью для Вильнюса.

-Можно ли считать сессию ПА ОБСЕ бенефисом главы МИД Беларуси Владимира Макея? На словах белорускую власть покритиковали, однако именно с официальным Минском евроструктуры собираются строить отношения?

-ОБСЕ не только распространяет свою деятельность на европейский континент, но и на постсоветские страны за его пределами. И в этой деятельности безусловно присутствует реал политик. А нынешнюю сессию скорее можно назвать бенефисом Воронецкого—главы международной комиссии Палаты представителей Национального собрания. Приход профессионального дипломата на эту должность стал давать власти дивиденды, способные вызвать и своеобразную ревность его бывших коллег в МИД. Некоторые там, да и не только там, теперь, видимо, понимают, что бывшего замглавы МИД и посла в Вене явно поспешили «списать» в малозначимую палату. Теперь вот у сияющего от успехов главы МИД появился профессиональный конкурент на европейской арене.

Кстати, Макей по непонятным причинам не поехал в Кишинев на встречу глав МИД Восточного партнерства, делегировав вместо себя заместителя Кравченко. Не ждут, похоже, главу МИД и на мероприятиях Совета Европы, где РФ недавно заморозила свое участие. Однако, судя по всему, следует ждать появления Воронецкого уже и в парламентском измерении Восточного партнерства.

Нет оснований полагать, что и кандидатура Купчиной сможет трансформироваться в нового генсека ОБСЕ. Видимо, достаточно и женщины-генсека ПА ОБСЕ. По некоторым данным, не последнюю негативную роль в рейтинге Купчиной сыграли события 25 марта в Минске. По крайней мере, так говорили некоторые участники сессии ПА ОБСЕ.

-Означает ли итоги ПА ОБСЕ признание Национального собрания?

-Республика Беларусь признается одним из основателей ОБСЕ, задолго до создания этой организации, будучи и одним из основателей ООН. Просто некоторое время в ПА ОБСЕ пытались не видеть в назначенных депутатах своих коллег. Но сегодня именно ОБСЕ остается, пожалуй, единственной паневропейской структурой с полноправным участием Беларуси. Так что итоги данной сессии ПА ОБСЕ не могут означать признания Национального собрания РБ—преемника бывшего Верховного Совета. В Европе к такому собранию уже привыкли.