Выйдет ли Беларусь из Евразийского союза?

Отношения между Минском и Москвой ухудшаются с каждой неделей.

Аргумент белорусских властей о том, что двусторонние проблемы могут негативно повлиять на евразийскую интеграцию, не срабатывает. На прошлой неделе российский премьер дал понять, что насильно Беларусь в Евразийском союзе никто не держит. Какова вероятность выхода страны из этого интеграционного образования?

Белорусско-российская бухгалтерия

Евразийский союз не оправдывает надежды, возлагаемые Беларусью. Движения к равным ценам на энергоносители, которое хотели бы видеть белорусские власти, пока не наблюдается, и это вызывает нескрываемое раздражение у руководства Беларуси.

Однако жесткий обмен репликами на уровне премьеров, состоявшийся в Бишкеке на прошлой неделе, демонстративно показал, что Россия сегодня не склонна выполнять энергетические требования Беларуси.

Угроза евразийской дезинтеграции, о которой на фоне нефтегазового конфликта все чаще стал говорить официальный Минск, Москву сегодня также не пугает. «В Евразийском союзе никто никого насильно не держит», — сказал на прошлой неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя белорусскую критику интеграционного объединения.

Можно долго разбираться в нюансах евразийской интеграции, но бесспорный факт состоит в том, что Москва сегодня может себе позволить трактовать правила игры так, как ей этого хочется. Ведь у Беларуси достойной альтернативы ЕАЭС нет — многие белорусские товары продаются сегодня в основном в России, и другие рынки сбыта для них найти крайне сложно.

Судите сами. За 2016 год Беларусь экспортировала потребительских товаров на 5,87 млрд долларов, в том числе в Россию было отгружено на 4,95 млрд долларов. Иными словами, российский рынок в прошлом году съел почти 85% экспорта белорусских потребительских товаров. Кроме этого, Россия в прошлом году купила две трети (в денежном выражении) инвестиционных товаров, экспортированных Беларусью.

Зависит от России и белорусский экспорт промежуточных (сырье, комплектующие) товаров. За 2016 год Беларусь экспортировала таких товаров на 14,4 млрд долларов, в том числе в Россию — на 4,1 млрд долларов, и еще нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, также примерно на 4 млрд долларов. В общем, экспорт белорусских промежуточных товаров также существенно зависит от России.

Таким образом, если рассматривать торговлю, зависимость Беларуси от России крайне высока.

Помимо торгового канала сформировалась еще и финансовая зависимость Беларуси от ЕАЭС. Все крупные кредиты Минск с 2011 года получал из евразийского фонда.

На прошлой неделе Александр Лукашенко попытался сделать вид, что деньги в белорусско-российских отношениях — не главное, и «наши отношения с Россией — не бухгалтерия». Однако такая поставка вопроса только раззадорила Кремль.

Пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова в конце прошлой неделе подчеркнула, что отношения России даже с Беларусью — «это всегда бухгалтерия», и напомнила, что объем кредитов, полученных Беларусью благодаря России, превышает 6 млрд долларов. «Неплохо бы и руководству Беларуси помнить об этом», — заявила Тимакова.

Как видим, Москва сегодня выставляет Минску счет по полной программе. Есть ли козыри на руках у белорусских властей, чтобы усилить свою переговорную позицию?

Союз, из которого не выйти

В 2014 году официальный Минск увязывал ратификацию евразийского договора с урегулированием нефтяных вопросов с Россией. Тогда ставка сработала — Минску удалось договориться с Москвой о зачислении нефтяных пошлин в белорусский бюджет.

Поможет ли сегодня евразийская интеграция Беларуси решить узловые вопросы в отношениях с Россией?

Белорусские аналитики констатируют, что нынешняя ситуация гораздо сложнее, поскольку евразийский договор уже подписан, а реальные возможности выйти из него отсутствуют. То есть второй раз «продать» России свое участие в евразийском союзе Беларусь вряд ли сможет, считают эксперты.

«Беларусь зависит от России и в торговом, и в финансовом плане, поэтому невозможно представить, что белорусские власти примут решение выйти из Евразийского союза. Вероятность такого развития событий практически равна нулю», — отметил в комментарии для БелаПАН экономист Антон Болточко.

Вероятность выхода Беларуси из Евразийского союза ничтожна, говорит и старший аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Денис Мельянцов.

«ЕАЭС — политический проект России, несмотря на то, что в его названии присутствует слово «экономический». Благодаря Евразийскому союзу Москва демонстрирует свою способность быть центром объединения стран. Выйти из ЕАЭС Беларусь не может, поскольку это будет прямой вызов России, которая в ответ может усилить как экономическое давление против Минска, так инициировать политическое», — подчеркнул Мельянцов в комментарии для БелаПАН.

На минувшей неделе во время заседания евразийского межправительственного совета российский премьер Дмитрий Медведев назвал цену газа для стран, которые не будут участвовать в евразийской интеграции.

«Давайте без обиняков: если бы страны, присутствующие здесь, не входили в состав Евразийского союза или, представим себе, вышли из состава союза, они бы покупали российский газ по европейским ценам — порядка 200 долларов за тысячу кубометров», — сказал Медведев.

По мнению белорусских экспертов, за годы существования Евразийского союза ресурсный потенциал России существенно оскудел, и Москва сегодня считает каждый доллар. Поэтому былые интеграционные договоренности в ЕАЭС о выравнивании цен на энергоносители не выполняются, считают экономисты.

«Основным интеграционным фактором, который в 2014-м объединил страны ЕАЭС, выступал ресурсный потенциал России. С тех пор под влиянием западных санкций ресурсов в России стало меньше, и желание делиться ими у Москвы также снизилось», — констатирует Антон Болточко.

Тем не менее, белорусские власти продолжают настаивать на том, чтобы «руководство братской России выполняло свои обязательства» в ЕАЭС. Несогласие Москвы идти на уступки Минску в части условий поставок энергоносителей продолжает разъедать двусторонние отношения.

Эксперты считают, что нынешний кризис в белорусско-российских отношениях является беспрецедентным, поэтому спрогнозировать, чем и когда он закончится, практически нереально.

«Сегодня Беларусь и Россия переживают самый тяжелый этап двусторонних отношений. С каждой неделей накал страстей становится все больше и непонятно, чего ожидать дальше», — резюмировал Антон Болточко.