Встреча Лукашенко и Путина откладывается

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Белорусские новости
среда, 8 февраля 2017 г. 11:35
Сроки проведения заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства Беларуси и России пока не согласованы, заявил журналистам 7 февраля в Москве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Vladimiras Putinas, Aleksandras Lukašenka
© Reuters/Scanpix

«Нет, до сих пор не удалось согласовать эти сроки с учетом графиков глав государств, поэтому пока точных сроков нет», — цитирует Пескова РИА «Новости».

2 февраля Песков сообщил, что Александр Лукашенко и Владимир Путин планируют провести в феврале переговоры в Москве. Встреча глав двух государств может состояться в первой половине февраля в рамках заседания ВГС. В повестке переговоров — в том числе вопрос энергетического сотрудничества двух стран, добавил пресс-секретарь Путина, пишет интернет-газета naviny.by

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Ранее аппарат постоянного комитета Союзного государства сообщал, что встреча Лукашенко и Путина находится в стадии подготовки, однако точная дата заседания пока не согласована. Россия как принимающая сторона предложила провести его 9 февраля, но Беларусь пока не дала своего подтверждения.

4 февраля вице-премьер Беларуси Владимир Семашко ездил в Москву на очередные переговоры по энергетическим вопросам. В белорусском правительстве итоги визита не комментируют. Однако вице-премьер РФ Аркадий Дворкович 7 февраля сообщил журналистам, что подвижек в белорусско-российских переговорах по газу и нефти нет. Россия продолжает ждать от Беларуси оплаты долга за газ, подчеркнул он.

Вице-премьер также сказал, что пока не может прокомментировать заявление президента Беларуси о подаче в суд на Россию за сокращение поставок нефти.

На встрече с представителями общественности и СМИ 3 февраля Александр Лукашенко заявил, что расценивает поведение России в нефтегазовом споре с Беларусью как издевательство.

Он напомнил, что Беларусь и Россия давно выработали формулу, по которой Минск платит за газ цену, зависимую от стоимости нефти. Последняя цена для Беларуси за 1 тыс. кубометров российского газа составляла около 132 долларов. Когда обрушились цены на нефть, согласно устоявшейся формуле природный газ автоматически стал стоить для Беларуси 82 доллара за 1 тыс. кубометров.

«Они спохватились — нет, это невозможно. Говорят, мол, мы не будем продавать вам по тысяче кубов за 82 доллара, платите по 132 доллара. Почему? А потому, что это и так самая низкая цена, мы никому по такой цене не продаем», — рассказал Лукашенко.

По его словам, Беларусь не согласилась с требованиями Москвы, так как вместе с падением мировых цен на нефть и газ «наполовину упали доходы от реального сектора» белорусской экономики, в том числе «от продуктов питания, тракторов, автомобилей», которые традиционно продавались в Россию.

Стороны должны были договориться по цене на газ до 1 января 2016 года, однако этого не случилось, потому что в Москве чиновники не хотели даже разговаривать со своими белорусскими коллегами, утверждает Лукашенко. «Просто наплевательское отношение», — добавил он.

В 2016 году, сообщил Лукашенко, правительство Беларуси приняло решение платить не 82 доллара, как выходило по формуле, и не 132 доллара, как того требовала Россия, а 107 долларов за 1 тыс. кубометров газа. «И вот тут они посчитали, что мы недоплатили 550 миллионов долларов, если исходить из их цены 132 доллара. И всё зашло в тупик», — констатировал президент.

«Спор шел исключительно по газу, они начали в нарушение всех договоренностей резать нефть. Мы обратились в суд, согласно нашим договоренностям. Судебное разбирательство будет, естественно, но разве это нормально, когда две самые близкие республики, самые родные люди начинают репу драть?» — возмутился Лукашенко.

Белорусские новости
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