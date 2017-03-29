Всемирный банк обсуждает с Беларусью девять программ на миллиард долларов

Гость отметил, что, находясь в Беларуси, смог увидеть, как «строятся программы, которые Всемирный банк реализует».

«Все программы реализуются очень качественно», — подчеркнул он.

«Мой нынешний визит также связан с развитием и утверждением новой страновой программы для Беларуси на следующие три-четыре года», — сообщил Кайл Питерс.

Старший вице-президент Всемирного банка добавил, что сейчас на повестке дня девять программ общей суммой около $ 1 млрд. Они касаются инфраструктуры, водоснабжения, энергетики, транспортной сферы, начинается сотрудничество в области образования.