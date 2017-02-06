Военные Беларуси и России обсудят совместные мероприятия

Белорусские новости
понедельник, 6 февраля 2017 г. 09:55
Сегодня в Минске пройдет рабочее совещание представителей Сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси и Воздушно-десантных войск России.
Karinis paradas Baltarusijoje
© AP/Scanpix

В ходе рабочей встречи, отметили в Минобороны РФ, на переговорах планируется согласовать сроки, порядок и условия проведения совместных мероприятий в первом полугодии 2017 года.

«В 2017 году в рамках реализации мероприятий международного военного сотрудничества между ВДВ России и ССО ВС Республики Беларусь предусматривается проведение более 40 мероприятий международной деятельности», — сообщили в военном ведомстве России.

Как отмечается, в 2017 году около 1000 российских десантников будут принимать участие в совместных в тактических, командно-штабных, тактико-специальных, антитеррористических и специальных учениях с подразделениями армий вооруженных сил зарубежных государств за пределами Российской Федерации.

Визит делегации Воздушно-десантных войск РФ в Республику Беларусь будет проходить до 9 февраля 2017 года.

Белорусские новости
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Военные Беларуси и России обсудят совместные мероприятия

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