Внешний госдолг Беларуси за семь месяцев вырос на $2 млрд

Весь государственный долг Беларусь на 1 августа 2017 года составил 39,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 2,8 млрд рублей, или на 7,6%.

В январе-июле государство привлекло внешние займы на 2,573 млрд долларов. Основной объем, 1,4 млрд долларов, — это средства от размещения еврооблигаций. Крупными кредиторами выступили также Евразийский фонд стабилизации и развития (два транша на 600 млн долларов), правительство и банки России (300,4 млн долларов), банки Китая (176,6 млн долларов), Международный банк реконструкции и развития (92,6 млн долларов), ЕБРР (2,9 млн).

На погашение внешнего государственного долга Беларусь за семь месяцев направила 653 млн долларов (правительству РФ — 226,8 млн долларов, ЕФСР — 176,6 млн долларов, банкам Китая — 217,5 млн, МБРР — 31,2 млн, США — 0,7 млн, ЕБРР — 0,2 млн).

Внутренний госдолг с начала года уменьшился на 0,7 млрд рублей, или на 7%, до 9,5 млрд рублей.

За январь-июль 2017 года размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму 406,7 млн долларов. Погашено облигаций на 897,9 млн долларов и 120,5 млн рублей.

Минфин обеспокоен ростом расходов по обслуживанию госдолга, доля этих платежей в объеме расходов республиканского бюджета в 2016 году составила более 10%, в то время как в 2010 году — около 2%. Доля заимствований в прошлом году составила 41,7% к ВВП при критическом в значении в 45−50%.