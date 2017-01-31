Внешний госдолг Беларуси за 2016 год вырос на 9,6%

Внешний госдолг по состоянию на 1 января 2017 года составил 13,6 млрд долларов США, увеличившись с начала 2016 года на 1 млрд 198,8 млн долларов, или на 9,6%, сообщает агентство БелаПАН.

В январе—декабре 2016 года привлечены внешние государственные займы на 1 млрд 934,9 млн долларов: 800 млн долларов — Евразийского фонда стабилизации и развития; 552 млн долларов — правительства и банков Российской Федерации; 446,9 млн долларов — банков КНР; 134,2 млн долларов — МБРР; 1,8 млн долларов — ЕБРР и Северного инвестиционного банка (СИБ).

На погашение внешнего госдолга в 2016 году направлено 892,4 млн долларов: 353,1 млн долларов — Евразийскому фонду стабилизации и развития; 300 млн долларов — правительству Российской Федерации; 184,2 млн долларов — банкам КНР; 51,4 млн долларов — МБРР; 3,6 млн долларов — США; 0,1 млн долларов — ЕБРР и СИБ.

По данным Минфина, внутренний госдолг по состоянию на 1 января 2017 года составил 10,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,5 млрд рублей, или на 5%.

За январь—декабрь 2016 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на 1 млрд 642,5 млн долларов США и 543,7 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на 1 млрд 502,6 млн долларов США и 599,5 млн рублей.

По мнению ряда экономических экспертов, у белорусского правительства нет других источников погашения долгов, кроме внешних заимствований. В 2017 году необходимо направить на погашение государственного долга 5 млрд 232,2 млн рублей. Погашение госдолга в иностранной валюте составит 2 млрд 311 млн долларов США.

При этом в 2017 году планируется привлечь 1 млрд 860 млн долларов США (4 млрд 83,4 млн рублей): за счет трех траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития — 700 млн долларов, выпуска еврооблигаций — 800 млн долларов, выпуска внутренних гособлигаций — 360 млн долларов.

Напомним, за 2015 год государственный долг Беларуси вырос на 131,1 трлн рублей, или на 66,4%, и на 1 января 2016 года составил 328,6 трлн рублей. При этом внешний госдолг на 1 января 2016 года составил 12,4 млрд долларов США, уменьшившись с начала 2015 года на 133,9 млн долларов, или на 1,1%.

Лимит внешнего госдолга Беларуси на 2016 год установлен в 17 млрд долларов — это предусмотрено законом о бюджете. Лимит внутреннего государственного долга на 2016 год установлен в 115 трлн рублей.