Внешний госдолг Беларуси вырос с начала года почти на $2 млрд

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БелаПАН
понедельник, 31 июля 2017 г. 15:13
Внешний государственный долг на 1 июля 2017 года составил 15,6 млрд долларов США и увеличился с начала года на 1,9 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 14,2%, сообщило Министерство финансов, сообщает БелаПАН.
© DELFI / Kiril Čachovskij

В январе—июне 2017 года привлечены внешние государственные займы на 2 млрд 404 млн долларов: 1 млрд 400 млн — еврооблигации; 600 млн — Евразийский фонд стабилизации и развития; 247,2 млн — правительства и банков Российской Федерации; 83,5 млн — банков КНР; 70,4 млн — МБРР; 2,9 млн — ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2017 года составило 508 млн долларов США: 182,1 млн — правительство РФ; 176,6 млн — Евразийский фонд стабилизации и развития; 117,2 млн — банки КНР; 31,2 млн — МБРР; 0,7 млн — США; 0,2 млн — ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг на 1 июля 2017 года составил 9,6 млрд рублей, сократившись с начала года на 0,7 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 6,6%.

За январь—июнь 2017 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на 406,7 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на 849,1 млн долларов и 60,5 млн рублей.

В целом государственный долг Беларуси на 1 июля 2017 года составил 39,7 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2017 года на 2,7 млрд, или на 7,4%.

Госдолг Беларуси (по отношению к ВВП) приближается к порогу экономической безопасности — 45% ВВП.

Как сообщалось, в 2018 году Беларуси предстоит направить на выплаты по госдолгу 3,7 млрд долларов (против 3,4 млрд в 2017-м). По данным Минфина, платежи по госдолгу в расходах бюджета за 2010—2016 годы увеличились с 2 до 10%.

Постоянный рост госдолга стал "важнейшей проблемой для бюджета", заявил заместитель председателя Комитета госконтроля Александр Курлыпо, выступая на заседании Палаты представителей 21 июня. "За 2016 год госдолг увеличился на 4,1 млрд рублей и на начало текущего года составлял 37 млрд рублей, что вдвое больше доходов республиканского бюджета", — подчеркнул он.

Курлыпо отметил, что наращивание госдолга ведет к увеличению нагрузки на республиканский бюджет. "Расходы бюджета только на обслуживание госдолга в 2016 году составили 1,7 млрд рублей и увеличились по сравнению с позапрошлым годом на 401,3 млн рублей, или на 30%", — констатировал замглавы КГК.

Он обратил внимание, что бюджет на протяжении ряда последних лет формируется с профицитом, и это, "по логике, должно приводить к снижению величины госдолга, однако по факту он увеличивается".

БелаПАН
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