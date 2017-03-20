Власти Беларуси: в страну пытались прорваться неизвестные с оружием

В машине обнаружили оружие, сообщается на сайте государственного пограничного комитета

Неизвестные на Jeep сбили шлагбаум пропускного пункта и проехали на территорию страны. Оперативная служба пограничной охраны, чтобы задержать неизвестных, стреляла по автомобилю из табельного оружия.

В машине оказалось два гражданина, личности которых устанавливаются. По информации пограничного комитета, в автомобиле мог быть еще один неизвестный. Пограничники нашли у задержанных пистолет марки ТТ, а также предмет похожий на тротил и электродетонаторы.

Пропускной пункт Александровка расположен в районе Габрилеевки Наровлянского района Гомельской области Беларуси.