Власти Беларуси: в страну пытались прорваться неизвестные с оружием

Власти Беларуси сообщили о том, что в ночь на 20 марта неизвестные на автомобиле Jeep пытались прорваться на территорию страны через пункт пропуска Александровка со стороны Украины.
В машине обнаружили оружие, сообщается на сайте государственного пограничного комитета
Неизвестные на Jeep сбили шлагбаум пропускного пункта и проехали на территорию страны. Оперативная служба пограничной охраны, чтобы задержать неизвестных, стреляла по автомобилю из табельного оружия.
В машине оказалось два гражданина, личности которых устанавливаются. По информации пограничного комитета, в автомобиле мог быть еще один неизвестный. Пограничники нашли у задержанных пистолет марки ТТ, а также предмет похожий на тротил и электродетонаторы.
Пропускной пункт Александровка расположен в районе Габрилеевки Наровлянского района Гомельской области Беларуси.