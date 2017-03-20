Власти Беларуси: в страну пытались прорваться неизвестные с оружием

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 20 марта 2017 г. 12:40
Власти Беларуси сообщили о том, что в ночь на 20 марта неизвестные на автомобиле Jeep пытались прорваться на территорию страны через пункт пропуска Александровка со стороны Украины.
© Reuters/Scanpix

В машине обнаружили оружие, сообщается на сайте государственного пограничного комитета

Неизвестные на Jeep сбили шлагбаум пропускного пункта и проехали на территорию страны. Оперативная служба пограничной охраны, чтобы задержать неизвестных, стреляла по автомобилю из табельного оружия.

В машине оказалось два гражданина, личности которых устанавливаются. По информации пограничного комитета, в автомобиле мог быть еще один неизвестный. Пограничники нашли у задержанных пистолет марки ТТ, а также предмет похожий на тротил и электродетонаторы.

Пропускной пункт Александровка расположен в районе Габрилеевки Наровлянского района Гомельской области Беларуси.

Телеканал "Дождь"
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