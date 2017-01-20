Власти Беларуси будут создавать параллельную экономику

ВВП Беларуси в 2016 году сократился на 2,6%, хотя официально прогнозировался экономический рост. На 2017-й власти вновь заложили положительную динамику ВВП и намерены добиваться поставленной задачи путем создания новых эффективных секторов экономики. Независимые эксперты, в свою очередь, сомневаются, что официальные планы по обеспечению экономического роста сработают.

Старая песня о главном

Международные финансовые организации, с которыми власти Беларуси ведут сегодня переговоры о получении новых кредитов, ожидают, что в 2017 году в стране продолжится рецессия. По оценке МВФ, ВВП Беларуси снизится на 0,5%, по мнению Всемирного банка — на 1%, у аналитиков российского «Сбербанка» прогноз чуть оптимистичнее — они ожидают, что белорусская экономика в нынешнем году сократится на 0,2%.

В общем, пока ни одна уважаемая международная финансовая организация роста экономики в Беларуси в нынешнем году не ожидает. В то же время белорусские власти, которые никогда в суверенной истории официально не прогнозировали рецессию, продолжают настаивать на своем и вновь запланировали рост экономики — на 1,7%.

Возможности обеспечить экономический рост, несмотря на неблагоприятные внешние условия, в нынешнем году существуют, заявляют власти.

«Прогноз 2017 года увязан с задачами пятилетия. Несмотря на худшие внешние условия в сравнении с расчетными, предлагается вариант достижения его параметров, который базируется на росте эффективности и отдачи от действующих производств, а также создании новых секторов экономики (инновационном развитии)», — считает начальник главного управления макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономики Роман Бродов.

В своей статье, опубликованной в последнем номере журнала «Финансы, учет, аудит», издаваемого Минфином, представитель Минэкономики подчеркивает, что вклад новых секторов экономики в ВВП будет повышаться.

«Главная особенность пятилетнего прогноза (на 2016-2020 гг. — ред.) в том, что вклад создаваемых производств в положительную динамику ВВП будет поступательно увеличиваться. Если в 2017 году на них придется половина увеличения показателя, то в будущие годы — в 2018 и 2019 — две трети, а в 2020-м — три четверти валовой добавленной стоимости экономики», — отмечает Роман Бродов.

Посыл о том, что в стране нужно создавать параллельную экономику, основанную на новых высокопроизводительных секторах экономики, сегодня весьма моден в официальных кругах.

«Необходимо реализовывать стратегию параллельного роста, когда наряду с развитием традиционной экономики не мозаично, а целенаправленно и комплексно будут создаваться и развиваться новые сектора», — заявил директор Научно-исследовательского экономического института Минэкономики Александр Червяков во время недавней научной конференции (полностью доклад опубликован в последнем номере «Экономического бюллетеня», издаваемого НИЭИ).

Примерно об этом же говорил недавно премьер-министр Андрей Кобяков, аргументируя реалистичность выполнения годового прогноза по экономическому росту в 2017-м.

Сегодняшние заявления белорусских властей о возможности обеспечить экономический рост за счет создания новых высокопроизводительных секторов напоминают риторику пятилетней давности.

Тогда, в 2012-м, белорусское правительство также пыталось убедить общественность в том, что за счет создания нового высокопроизводительного сектора удастся добиться бурного экономического роста в будущем году. По прогнозу властей, ВВП должен был вырасти в 2013-м на 8,5%. Увы, результат оказался в разы ниже плана — рост ВВП четыре года назад составил только 0,9%.

Удастся ли правительству, взяв на вооружение старую идею, реализовать ее более успешно в нынешней пятилетке?

Нереальная цель

Программа социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 гг., окончательную версию которой Александр Лукашенко подписал только в декабре прошлого года, предполагает, что экономика страны за пятилетку вырастет на 12-15%. Но в 2016-м ВВП сократился на 2,6%, поэтому теперь экономика должна расти еще быстрее для достижения названной цели.

Чтобы выполнить главную задачу пятилетки, в 2017-2020 гг. среднегодовой рост ВВП должен находиться в диапазоне 3,6-4,2%. Возможности обеспечить такой рост за счет госинвестиций практически отсутствуют, поскольку львиная доля средств бюджета сегодня уходит на платежи по госдолгу, говорит директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

«С другой стороны, возможности госпредприятий осуществлять инвестиционную деятельность также ограничены ввиду их сложного финансового положения — тот факт, что с 2017 года прекращена публикация результатов деятельности ОАО, это лишний раз подтверждает», — отметил в беседе с корреспондентом БелаПАН Александр Чубрик.

По его мнению, даже в случае начала глубоких реформ в реальном секторе, которые могут дать положительный эффект в среднесрочной перспективе, выйти на запланированные на пятилетку темпы экономического роста практически нереально.

«За счет внутренних факторов обеспечить ускорение экономического роста можно в случае значительного повышения эффективности наших предприятий и закрытия неэффективных производств, который нерационально поглощают ресурсы. В случае если пойдем на эти глубокие реформы, снижения ВВП в краткосрочной перспективе не избежать. Соответственно, в нынешней пятилетке нам вряд ли удастся обеспечить запланированный рост ВВП даже в случае проведения реформ», — предполагает Александр Чубрик.

Старший аналитик форекс-брокера Forex Club Валерий Полховский придерживается схожего мнения, но допускает, что Беларусь в 2017-м при определенных условиях может выйти из затянувшейся рецессии. «Если вырастут цены на нефть, может произойти небольшой рост ВВП Беларуси уже в 2017 году», — полагает Полховский.

Однако на бурный рост экономики, считает он, рассчитывать не стоит. «Наша экономическая модель способна генерировать рост примерно на 1% в год и только при условии того, что внешняя конъюнктура будет относительно благоприятной, а потенциальные шоки обойдут страну стороной», — отметил Валерий Полховский в комментарии для БелаПАН.

Обеспечить рост экономического потенциала страны путем создания новых высокопроизводительных секторов теоретически можно, но как это будет сделано практически, пока неясно, отмечает Александр Чубрик.

«Если государство собирается за счет собственных ресурсов инвестировать и создать высокоэффективные проекты, то у него уже было много времени и возможностей сделать это. К сожалению, создать эффективную экономику за счет госинвестиций не удалось. Если мы говорим, что эффективную экономику удастся построить за счет значительных частных инвестиций, то возникает другой вопрос — почему они в страну раньше не поступали, а теперь придут?» — задается вопросом Александр Чубрик.

По его мнению, создавать новые высокопроизводительные сектора будет крайне сложно, пока неэффективные предприятия лежат тяжелым бременем на всей экономике.

В общем, если сказать мягко, значительного, а тем более быстрого эффекта от реализации планов правительства по созданию новых точек экономического роста эксперты не ожидают.

«Чтобы в 2017 году за счет новых секторов экономики обеспечить рост экономики примерно на 2%, они должны сгенерировать в нынешнем году около 1 млрд долларов. В белорусских реалиях это сопоставимо с результатами деятельности созданного в 2005-м Парка высоких технологий, экспортная выручка которого приближается сегодня к миллиарду долларов. Вряд ли за один год нам удастся создать новые секторы, которые дадут сопоставимый эффект. Это слишком оптимистично», — резюмировал Валерий Полховский.