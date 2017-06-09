Власти Беларуси: борца Амриева на территории страны нет

Информацию о передаче Амриева России подтвердили и в пресс-службе управления внутренних дел Гомельского областного исполкома.

"Амриев передан вчера российской стороне. В настоящий момент его на территории Белоруссии нет", - уточнил представитель пресс-службы РИА Новости. Ранее в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома сообщили, что сотрудники отдела по миграции и гражданству оформляют документы на "принудительную высылку" Амриева, уточняет "Радио Свобода".

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Амриев был задержан в Беларуси накануне, 8 июня, сообщил председатель Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин. Чуть позже стало известно, что Амриева доставили к российской границе.

Как сообщил "Новой газете" адвокат Петра Заикина, вывоз Амриева несколькими колоннами из РОВД Добруша в четверг вечером был фейковым. На самом деле Амриев продолжал находиться в РОВД Добруша до ночи, затем его вывезли и передали в пункте Хорошевка российским пограничникам и сотрудникам ФСБ, утверждает адвокат в интервью изданию.

Чеченских силовиков, по данным "Новой газеты", при передаче не было. В данный момент Амриев находится у сотрудников ФСБ России.

"Просто казуистика"

Ситуацию с выдворением Амриева Русской службе Би-би-си прокомментировал юрист белорусского правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович.

"Если Генпрокуратура заявляет, что это не было экстрадицией, значит, Амриева подвергли процедуре выдворения. Экстрадиция осуществляется в отношении лица, которое находится в розыске, либо против которого на родине возбуждено уголовное дело. По примете розыска Амриев подпадает под экстрадицию, но, возможно, возымел действие документ об отсутствии к нему претензий от российских полицейских из Брянска", - говорит эксперт.

Он указывает, что Беларусь подписала Конвенцию о противодействии пыткам, которая напрямую запрещает выдачу человека туда, где ему угрожает опасность.

"Возмутителен отказ в предоставлении юридической помощи - белорусские законы гарантируют любому задержанному право на адвоката, а тут не допустили ни белорусских, ни российских адвокатов. Ссылка белорусских милиционеров на то, что не определен статус задержанного - это просто казуистика. Амриеву должны были разъяснить также его право на убежище - такое право и такие разъяснения также предусмотрены белорусским законодательством", - добавил Стефанович.

Опечатка или месть?

В России Амриев находится в розыске по запросу чеченских властей - они обвиняют его в использовании заведомо подложного паспорта. Правозащитники в то же время утверждают, что речь идет об опечатке в паспорте, допущенной сотрудниками паспортного стола. По их версии, поводом для преследования стали заявления Амриева в материале "Новой газеты" о "кровной мести", объявленной ему чеченскими полицейскими.

В 2013 году, по данным "Новой газеты", Амриев обратился к правозащитникам, утверждая, что его похитили и пытали сотрудники МВД Чечни. Сотрудники Комитета обратились в отделение Следственного комитета по Чечне, а сам Амриев покинул Россию.

Впоследствии он завоевал титул чемпиона мира ММА по версии World Mixed Martial Arts Federation, выступая за Украину. В июне этого года он вернулся в Россию и направился в Москву, чтобы продлить визу, но 4 июня был задержан на границе России и Украины.

6 июня его доставили в здание прокуратуры Брянска и местного отделения СК на транспорте, где, по словам представителей Комитета по предотвращению пыток, его заблокировали чеченские оперативники. По сообщениям СМИ и правозащитников, представители чеченского МВД пытались убедить своих брянских коллег передать им Амриева, чтобы отвезти его в Чечню.

В беседе с Русской службой Би-би-си сотрудники брянских правоохранительных органов отрицали, что здание заблокировано чеченским спецназом.

Как рассказывали присутствовавшие у здания правозащитники из Комитета по предотвращению пыток, Амриев позже вышел из оцепленного силовиками здания и уехал на автомобиле. Правозащитники отмечают, что никаких юридических претензий к Амриеву у ведомства не оставалось.